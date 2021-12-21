Рост цен на продукты питания ускорился в Волгоградской области





Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Волгоградской области составил 12,03% по итогам ноября 2021 года. Подорожание продуктов питания ускорилось по сравнению с двумя предыдущими месяцами, когда инфляция в этой категории товаров составляла 10,87-10,88%. Годовая инфляция повысилась до 7,95% после 7,41% в октябре 2021 года, сообщили пресс-службе отделения Банка России по Волгоградской области.





Главным фактором ускорения роста цен на продовольствие стало увеличение издержек производителей продуктов питания. Мировой тенденцией стало удорожание зерновых культур, что непосредственно повлияло на стоимость хлебобулочных изделий, макарон и крупы. Зерновые являются также кормовой базой в животноводстве, что также повлекло рост цен на мясо и мясные продукты, включая колбасы и сосиски. В Волгоградской области дополнительным фактором стало введение карантина на мясокомбинате и в нескольких супермаркетах из-за африканской чумы свиней.





Плодоовощная продукция подорожала за год на 27,49%. Аналитики ЦБ считают, что темпы прироста увеличились из-за плохого качества и объема урожая в Центральной части страны и на Юге России. Это привело к повышению спроса на выращиваемые в Волгоградской области картофель, капусту и свеклу. Кроме того, из-за антикоронавирусных ограничений у плантаторов возникла нехватка рабочей силы из ближнего зарубежья, в связи с чем выросли расходы на оплату наемного труда.





При этом в ноябре замедлился рост цен на огурцы и помидоры, цены на которые подскочили в октябре – сгладилась разница между стоимостью овощей с открытого грунта и тепличных. Поставщики также нарастили объем импорта цитрусовых: цена на лимоны «заморозилась», апельсины подешевели. Рост цен на подсолнечное масло удалось сдержать благодаря мерам таможенно-тарифного регулирования и хорошему урожаю подсолнечника, отметили в Центробанке.





Что касается непродовольственных товаров, то, по данным ЦБ, за год они подорожали только на 6,62%. Основную роль сыграло мировое повышение цен на нефть и нефтепродукты, что повлекло увеличение транспортных расходов при производстве, в том числе, одежды. Ослабление спроса на легковые автомобили и насыщение рынка лекарств, моющих и чистящих средств привели к стагнации цен на эти категории товаров.

Годовой прирост цен на услуги в ноябре 2021 года вырос до 3,08% против 2,86% в октябре 2021 года. Ключевым фактором, по мнению аналитиков, стало увеличение издержек операторов сотовой связи из-за растущего интернет-трафика и авиаперевозчиков из-за увеличения размера топливного сбора. В Центробанке зафиксировали замедление роста цен на медицинские услуги из-за открытия в Волгограде новой клиники и точек проведения компьютерной томографии. Борьба с пандемией отразилась на кинотеатрах: из-за отсутствия спроса билеты не подорожали.





Согласны ли вы с результатами аналитики Центробанка? По вашему мнению, данные исследований сопоставимы с реальными ценами в магазинах и на рынках Волгоградской области?