Выпавший с первого этажа 3-летний волгоградец получил тяжелую травму





3-летний мальчик, который накануне выпал из окна квартиры на первом этаже в одном из домов по улице Колумба в Тракторозаводском районе Волгограда, получил перелом костей основания черепа. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах.

Напомним, несчастный случай произошел в результате того, что ребенок облокотился на москитную сетку. Она не выдержала веса мальчика, и ребенок сорвался вниз.



Аналогичный случай произошел недавно в том же Тракторозаводском районе. 19 апреля из-за недосмотра родителей 2-летний ребенок также выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже, и был госпитализирован.



Фото V102.RU (архив)



