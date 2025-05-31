



Стало известно о кончине Ольги Сергеевны Безбородовой, несколько десятков лет возглавляющей клуб интернациональной дружбы в Волгограде. Печальную новость сообщила в соцсетях одна из ее учениц Оксана Иванова, передает V102.RU. При этом официальных некрологов о смерти знаменитой волгоградки от представителей органов власти пока не опубликовано.

- Ольга Сергеевна - человек с открытым сердцем и огромной любовью к Родине, всю свою жизнь посвятила воспитанию молодого поколения. В её трудовой книжке осталась лишь пара записей, и все они касаются работы с детьми, - вспоминает ученица свою наставницу.

Родилась Ольга Сергеевна 14 апреля 1937 года в Архангельске. В 17 лет она начала работать учётчиком писем в военной газете, была телефонисткой. В 1960 году окончила филологический факультет Петрозаводского государственного университета.



Когда отец Ольги Сергеевны закончил офицерскую службу, семья решила вернуться в Волгоград, на родину отца. Ольга Сергеевна стала работать в интернате Волжского учителем, исполняя обязанности вожатого. В это время она вела активную патриотическую и интернациональную работу.



Уже работая во дворце пионеров Волжского, она возглавила там Клуб интернациональной дружбы. Работу активного молодого педагога заметили и в 1969 году Ольга Сергеевна заняла должность руководителя городского КИДа, которому она посвятила всю свою сознательную жизнь.



У кидовцев за много лет сложились традиции, которые начинались с дружбы со студентами зарубежных стран из университетов Волгограда, переписки с зарубежными писателями - Джанни Родари и Астрид Линдгрен, встреч с писателями Мумином Каноат и Маргаритой Агашиной, с политическими деятелями, среди которых бвлт Долорес Ибаррури, Анастас Микоян, Иржик Машталко и многие другие.



Выпускники Ольги Сергеевны, обычные школьники, стали успешными и состоявшимися людьми, которые работают по всему миру. Среди них врачи и учителя, экономисты и юристы, писатели и дипломаты, атташе и послы, есть профессора и лауреаты Нобелевской премии.

Не стало Ольги Сергеевны 29 мая. Ей было 88 лет.







