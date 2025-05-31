В Волгограде наказали мать найденного на улице младенца в памперсе





24-летняя волгоградка привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, поводом для проверки семьи послужил пост в соцсетях. Очевидцы рассказали, что около дома по ул. 50 лет Октября в Красноармейском районе они обнаружили младенца, который гулял без взрослых. Из одежды на девочке был только памперс. Прохожим пришлось стучать в окна на первом этаже, пока на стук не откликнулась молодая женщина. После этого она быстро схватила ребенка и скрылась в квартире.

По результатам проверки изложенные факты подтвердились. Выяснилось, что в результате отсутствия контроля со стороны матери годовалая девочка воспользовалась открытой дверью и вышла на улицу. Женщина не замечала отсутствие ребенка дома до тех пор, пока очевидцы не сообщили ей о произошедшем.

За ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей волгоградка привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП.





