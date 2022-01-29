



Росстат опубликовал данные о размере прожиточного минимума в регионах России в 2022 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, так, самый низкий прожиточный минимум для категории «все население» зафиксирован в Волгоградской области и Адыгее – 10882 рубля. Самый высокий – в Севастополе – 12654 рубля, в Астраханской области он также больше, чем в Волгоградской – 12274 рубля. В Волгоградской области и Адыгее самый низкий прожиточный минимум в категории трудоспособного населения – 11861 рубль. В Крыму и Астраханской области эта величина составляет 13379 рублей.

Меньше всех величина прожиточного минимума для детей в Волгоградской области – 10831 рубль, в Адыгее несколько больше – 10925 рублей. Самый высокий прожиточный минимум для детей установлен в Севастополе – 13332 рубля. Для пенсионеров этот показатель составляет в Волгоградской области 9381 рубль. Это чуть больше, чем в Адыгее – 9359 рублей. В других регионах ЮФО величина прожиточного минимума больше 10 тысяч рублей, самая высокая – в Севастополе (10882) рублей.