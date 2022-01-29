Экономика 29.01.2022 08:48
0
29.01.2022 08:48
Росстат опубликовал данные о размере прожиточного минимума в регионах России в 2022 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, так, самый низкий прожиточный минимум для категории «все население» зафиксирован в Волгоградской области и Адыгее – 10882 рубля. Самый высокий – в Севастополе – 12654 рубля, в Астраханской области он также больше, чем в Волгоградской – 12274 рубля. В Волгоградской области и Адыгее самый низкий прожиточный минимум в категории трудоспособного населения – 11861 рубль. В Крыму и Астраханской области эта величина составляет 13379 рублей.Меньше всех величина прожиточного минимума для детей в Волгоградской области – 10831 рубль, в Адыгее несколько больше – 10925 рублей. Самый высокий прожиточный минимум для детей установлен в Севастополе – 13332 рубля. Для пенсионеров этот показатель составляет в Волгоградской области 9381 рубль. Это чуть больше, чем в Адыгее – 9359 рублей. В других регионах ЮФО величина прожиточного минимума больше 10 тысяч рублей, самая высокая – в Севастополе (10882) рублей.
Реклама
Программа рефинансирования кредитов банка «Открытие» признана одной из лучших на рынке по итогам 2021 года28.01.2022 16:33
Экономика 28.01.2022 16:33
ВТБ Лизинг: спрос на лизинг электромобилей вырос в 2 раза в 2021 году28.01.2022 15:05
Экономика 28.01.2022 15:05
Волгоградский алюминиевый завод подводит итоги производственной деятельности28.01.2022 12:07
Экономика 28.01.2022 12:07
В банкоматах Сбера теперь можно снимать наличные с помощью приложения СберБанк Онлайн28.01.2022 11:52
Экономика 28.01.2022 11:52
Банк «Открытие»: ФРС спешит приступить к повышению ставки28.01.2022 09:26
Экономика 28.01.2022 09:26
ВТБ предупреждает о росте числа фейковых подписок в интернете28.01.2022 09:22
Экономика 28.01.2022 09:22
Банк «Открытие» выдал 4 млрд рублей в рамках второго этапа госпрограммы ФОТ 3.027.01.2022 18:19
Экономика 27.01.2022 18:19
ВТБ запустил маркетплейс для оформления ОСАГО в мобильном банке27.01.2022 16:30
Экономика 27.01.2022 16:30
Стоимость реализуемых активов на Портале DA превысила 312 млрд рублей27.01.2022 16:14
Экономика 27.01.2022 16:14
ВТБ Капитал Инвестиции: волатильность на рынках привела к двукратному росту торговых оборотов и числа сделок27.01.2022 14:01
Экономика 27.01.2022 14:01
Сразу пять ИТ-проектов банка «Открытие» победили в конкурсе Global CIO-202127.01.2022 13:35
Экономика 27.01.2022 13:35
СберБанк выдал льготных образовательных кредитов на 9,5 млрд рублей27.01.2022 09:48
Экономика 27.01.2022 09:48
ВТБ: рост курсов ускорил девалютизацию сбережений27.01.2022 09:12
Экономика 27.01.2022 09:12
Сбер предоставил более 46 млрд рублей по льготной программе ФОТ 3.026.01.2022 17:44
Экономика 26.01.2022 17:44
В банке «Открытие» Татьяны чаще всего страхуют свою жизнь26.01.2022 15:34
Экономика 26.01.2022 15:34
Реклама