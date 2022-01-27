Суд отказался прекращать уголовное дело директора интерната в Волгоградской области

Расследования 27.01.2022 16:59
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27.01.2022 16:59
Урюпинский городской суд Волгоградской области отказал в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела в отношении директора психоневрологического интерната Сергея Кутырева. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городского суда, Сергей Кутырев подозревается в халатности, из-за которой, считает следствие, в мае прошлого года в учреждении произошла вспышка COVID-19. Тогда коронавирусом заразились 25 сотрудников учреждения и 181 пожилых и инвалидов, которые там проживали. В ходе расследования выяснилось, что сотрудниками интерната были нарушены санитарно-эпидемиологические правила: так, работники выходили за пределы учреждения, тогда как уже был введен режим работы вахтовым методом, клиенты учреждения покидали палаты без средств индивидуальной защиты и питались из многоразовой посуды. При этом выходные каналы вентиляционных шахт помещений не имели изоляции.
После произошедшего директор Урюпинского ПНИ был оштрафован судом на 50 тысяч рублей по результатам рассмотрения административного дела. Также штраф в размере 200 тысяч рублей выплатило и само учреждение социальной защиты. Однако уголовное дело в отношении руководителя интерната продолжали расследовать. Но следователь посчитал, что Сергей Кутырев полностью признал свою вину, загладил причиненный вред, в связи с чем уголовное дело в отношении него можно прекратить, а вместо этого назначить ему судебный штраф.
Однако у суда была другая позиция. Так, благотворительная помощь, которую директор оказал своему учреждению в размере 50 тысяч рублей, не позволила компенсировать негативные последствия, наступившие в результате совершения этого преступления. И отказал в удовлетворении ходатайства следователя. Решение суда не вступило в законную силу.
Фото сайта ГБССУ СО ГПВИ "Урюпинский психоневрологический интернат".
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