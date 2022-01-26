Номинального директора компании осудят в Волгограде





Перед судом в Волгограде предстанет 22-летний юноша, который предоставил свой паспорт для фиктивного создания юридического лица. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, молодой человек обвиняется по ч.1 ст.173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет.

Установлено, что обвиняемый достоверно знал, что является фиктивным руководителем в организации, данные которой использовались для нелегального транзита денежных средств. Вину он полностью признал.

Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Уголовное дело направлено прокуратурой региона мировому судье для рассмотрения по существу.



