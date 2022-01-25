









О своей невиновности в причинении тяжких телесных повреждений заявил на суде Арсен Мелконян, которого обвиняют в нанесении смертельных ран волгоградцу Роману Гребенюку из-за ссоры в школьном чате. "У меня умысла не было на это. И мои удары не принесли тяжкого телесного повреждения. В связи с этими нарушениями грубыми я прошу назначить повторную судебную медицинскую экспертизу в ином субъекте Российской Федерации", - заявил Мелконян. Почти все заседание он стоял с плакатом, где было написано, что он не уходит от ответственности, а добивается законности.





Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, суд отказал Мелконяну в удовлетворении заявленного им ходатайства.

Напомним, это резонансное дело рассматривается в Центральном районном суде Волгограда с 2021 года.





На скамье подсудимых – Арсен Мелконян, его сестра Анна и ее муж Арман Смбатян. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Члены семьи обвиняются по нескольким статьям УК РФ. Арсен Мелконян публично нанес удары по голове отцу школьницы Роману Гребенюку, тот потерял сознание и через несколько дней скончался. Следствие считает подстрекателем силового метода выяснения отношений Анну Мелконян, оскорбившуюся сообщениями в родительском чате. Она, по версии следователей, подговорила мужа и брата отомстить Роману.

В судебном заседании сегодня также был допрошен свидетель со стороны обвинения. Кроме того, по ходатайству защитников судом к материалам дела приобщены документы, характеризующие личность подсудимых.

Фото и видео: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области