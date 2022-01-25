Расследования 25.01.2022 13:45
0
25.01.2022 13:45
О своей невиновности в причинении тяжких телесных повреждений заявил на суде Арсен Мелконян, которого обвиняют в нанесении смертельных ран волгоградцу Роману Гребенюку из-за ссоры в школьном чате. "У меня умысла не было на это. И мои удары не принесли тяжкого телесного повреждения. В связи с этими нарушениями грубыми я прошу назначить повторную судебную медицинскую экспертизу в ином субъекте Российской Федерации", - заявил Мелконян. Почти все заседание он стоял с плакатом, где было написано, что он не уходит от ответственности, а добивается законности.
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, суд отказал Мелконяну в удовлетворении заявленного им ходатайства.
Напомним, это резонансное дело рассматривается в Центральном районном суде Волгограда с 2021 года.
На скамье подсудимых – Арсен Мелконян, его сестра Анна и ее муж Арман Смбатян. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Члены семьи обвиняются по нескольким статьям УК РФ. Арсен Мелконян публично нанес удары по голове отцу школьницы Роману Гребенюку, тот потерял сознание и через несколько дней скончался. Следствие считает подстрекателем силового метода выяснения отношений Анну Мелконян, оскорбившуюся сообщениями в родительском чате. Она, по версии следователей, подговорила мужа и брата отомстить Роману.
В судебном заседании сегодня также был допрошен свидетель со стороны обвинения. Кроме того, по ходатайству защитников судом к материалам дела приобщены документы, характеризующие личность подсудимых.
Фото и видео: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области
Реклама
«Информацию собирают по крупицам»: в Волгоградской области расширили зону поисков пропавшей школьницы25.01.2022 17:21
Расследования 25.01.2022 17:21
СК расследует смертельное отравление угарным газом двоих человек в Волгоградской области25.01.2022 15:52
Расследования 25.01.2022 15:52
В Волгоградской области осудят риэлтора-мошенницу за кредитные махинации25.01.2022 15:45
Расследования 25.01.2022 15:45
Молодой волгоградец в приступе гнева изрезал знакомого ножом25.01.2022 11:21
Расследования 25.01.2022 11:21
Шокирующая смерть пациентки всколыхнула интернат в Волгоградской области24.01.2022 19:29
Расследования 24.01.2022 19:29
К поискам исчезнувшей под Волгоградом школьницы подключились водители из Казахстана24.01.2022 15:38
Расследования 24.01.2022 15:38
Расстрелявшему подростков волгоградцу грозит до семи лет колонии24.01.2022 14:29
Расследования 24.01.2022 14:29
Осужденный топ-менеджер «Титан-Баррикады» вернет заводу похищенные миллионы24.01.2022 13:22
Расследования 24.01.2022 13:22
«Был одет не по погоде»: в центре Волгограда среди бела дня пропал мужчина24.01.2022 10:51
Расследования 24.01.2022 10:51
«Ни одной зацепки»: в Волгоградской области 11 дней продолжаются поиски пропавшей школьницы23.01.2022 19:45
Расследования 23.01.2022 19:45
Двое безработных месяц закладывали наркотики в двух районах Волгограда23.01.2022 09:47
Расследования 23.01.2022 09:47
Волгоградец бурной ночью доверился незнакомкам и потерял почти полмиллиона22.01.2022 10:34
Расследования 22.01.2022 10:34
Пропавшую в Волгоградской области школьницу безуспешно ищут девятый день21.01.2022 17:58
Расследования 21.01.2022 17:58
Подрядчику фонда капремонта грозит уголовное дело за потоп в квартирах волгоградцев21.01.2022 12:41
Расследования 21.01.2022 12:41
В Волгоградской области ревнивец поджег сожительницу21.01.2022 11:28
Расследования 21.01.2022 11:28
Реклама