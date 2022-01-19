Экология

Росводресурсы ожидает много воды в водохранилищах Волги и Камы

Экология 19.01.2022 19:33
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19.01.2022 19:33


На водохранилищах Волго-Камского каскада, куда входит и Волжская ГЭС, с декабря наблюдает значительный приток воды. Как сообщили в Росводресурсах, ожидается, что в январе текущего года показатели превысят норму. 
По прогнозам Росгидромета, в январе поступит 7,3-10,3 куб. км. воды, что составляет 113% нормы. Приток в I квартале ожидается в пределах 22,7-29,7 куб. км., что составляет 111% нормы. Интенсивнее остальных наполнятся Иваньковское, Рыбинское и Куйбышевское водохранилища.
Межведомственная рабочая группа проводит мероприятия для подготовки к весеннему паводку, до которого осталось около двух месяцев. Отмечается, что снежные запасы этой зимы распределились по площади каскада неравномерно. Почти на половине территории их толщина достигает 40-60 см, на 20% – 10-30 см, на 15% - 60-100 см. Слой воды в снеге незначительно превышает норму. По прогнозам, на большей части Волжско-Камского каскада будет теплее, чем обычно.
«К началу апреля мы должны подойти с оптимальной ёмкостью для приёма большой воды, при этом, не забывая о потребностях энергетики, рыбного хозяйства и навигации. Сейчас опасений, что сработка пойдет не по плану, нет», - отметил начальник Управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов  Дмитрий Савостицкий.
Осенью 2021 года Росводресурсы заявлял о низкой водности на Волжско-Камском каскаде. Тогда суммарный приток в водохранилища составлял 72% нормы. Самая напряженная ситуация складывалась на Нижней Волге, особенно в Волгоградской и Астраханской областях. Снежная зима, возможно, исправит ситуацию.

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