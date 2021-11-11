Экология

Росводресурсы сохранили сбросы на Волжской ГЭС из-за угрозы обмеления Волги

Экология 11.11.2021 10:08
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11.11.2021 10:08


Расходы волгоградского гидроузла остались на уровне 4700 куб.м/с. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, таковы итоги заседания межведомственной рабочей группы, где накануне обсудили режимы работы водохранилищ Волго-Камского каскада. Сохранение сбросов на Волжской ГЭС должно  обеспечить в нижнем бьефе регламентированную отметку – минус 11,3 м, которая гарантирует стабильную работу водозаборных сооружений. Уменьшить расходы волгоградского  гидроузла можно будет зимой, после ледостава, пояснили в ведомстве.
В Росводерсурсах отметили, что для стабилизации уровня Куйбышевского водохранилища сбросы с 11 ноября решено снизить с 4700 куб.м/с до 4400 куб.м/с. При этом работа водозаборов и навигация на Нижней Волге продолжит обеспечиваться за счет ресурсов волгоградского водохранилища.
Напомним, в  третьем квартале 2021 года в бассейнах Волги и Камы отмечалась низкая водность. На уровневые отметки в низовьях влияет и падение уровня Каспийского моря. Например, в 2010 году, при сбросе с волгоградского водохранилища 4300 куб.м/с  уровень в дельте (у Каспийского моря) был на 30 см выше, чем при современных расходах 4700 куб.м/с.
После завершения навигации на Нижней Волге  в первой декаде декабря на очередном заседании рабочая группа  рассмотрит дальнейшее снижение расходов  Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ, а также график предполоводного режима.
Ранее, сообщало ИА «Высота 102», во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России заявляли, что уровень воды в Волге упал более чем на 60 сантиметров, что на 20-25 см ниже уровня самого маловодного 2010 года. Из-за сложной гидрологической ситуации в нижней Волге в Астраханской области могут остаться без воды более 10 тысяч, остановиться паромные переправы и снизиться промысловые запасы рыбы в результате затруднения судоходства. Также в зимний период может начаться массовая гибель рыбы из-за кислородного голодания, предупреждали ученые.

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