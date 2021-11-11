Росводресурсы сохранили сбросы на Волжской ГЭС из-за угрозы обмеления Волги





Расходы волгоградского гидроузла остались на уровне 4700 куб.м/с. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, таковы итоги заседания межведомственной рабочей группы, где накануне обсудили режимы работы водохранилищ Волго-Камского каскада. Сохранение сбросов на Волжской ГЭС должно обеспечить в нижнем бьефе регламентированную отметку – минус 11,3 м, которая гарантирует стабильную работу водозаборных сооружений. Уменьшить расходы волгоградского гидроузла можно будет зимой, после ледостава, пояснили в ведомстве.

В Росводерсурсах отметили, что для стабилизации уровня Куйбышевского водохранилища сбросы с 11 ноября решено снизить с 4700 куб.м/с до 4400 куб.м/с. При этом работа водозаборов и навигация на Нижней Волге продолжит обеспечиваться за счет ресурсов волгоградского водохранилища.

Напомним, в третьем квартале 2021 года в бассейнах Волги и Камы отмечалась низкая водность. На уровневые отметки в низовьях влияет и падение уровня Каспийского моря. Например, в 2010 году, при сбросе с волгоградского водохранилища 4300 куб.м/с уровень в дельте (у Каспийского моря) был на 30 см выше, чем при современных расходах 4700 куб.м/с.

После завершения навигации на Нижней Волге в первой декаде декабря на очередном заседании рабочая группа рассмотрит дальнейшее снижение расходов Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ, а также график предполоводного режима.