В Волгоградской области замело федеральную трассу на подъезде к Камышину











Движение по трассе Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» сильно затруднено в Камышинском районе из-за метели, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. В районе села Белогорки собирается пробка, ее протяженность уже достигла 4 км. Груженые фуры не могут проехать по заснеженной дороге несмотря на усилия коммунально-дорожной техники, которая работает на участке.

Подобная ситуация повторяется регулярно: при каждом снегопаде и метели движение на этом участке трассы парализовано. В пресс-службе администрации Волгоградской области минувшим утром сообщили, что в расчистке дорог от снега и обработке от наледи были задействованы 445 спецмашин. Это погрузчики, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, тракторы и самосвалы. «Наибольшее количество спецмашин привлекли в центральных, северо-западных и северных районах области», – подчеркнули в пресс-службе.





По сообщению Гидрометцентра России, до ночи 19 января в Волгоградской области ожидаются метели, гололеды, налипание мокрого снега, ветер с порывами до 23 м/с. Местами возможен туман.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.