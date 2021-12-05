Гигантская пробка из фур парализовала трассу «Волгоград – Саратов»





Движение на участке трассы «Волгоград – Саратов – Сызрань» в Камышинском районе Волгоградской области парализовано из-за усилившегося снегопада. По сообщениям очевидцев, автомобили не могут проехать в сторону Камышина на протяжении уже полутора часов. В районе села Белогорки один из грузовых автомобилей не смог преодолеть подъем на заснеженной дороге, из-за чего остановились еще минимум два десятка фур, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. По данным сервиса Яндекс.Карты, движение по трассе затруднено в обе стороны на участке протяженностью 20 километров.

На месте затора работают два экипажа ГИБДД, коммунально-дорожные службы приступили к обработке и расчистке трассы. В работах задействованы 16 единиц дорожной техники (комбинированные дорожные машины погрузчики, грейдер и МТЗ) ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград». По предоставленной учреждением информации, дорожные бригады помогают тяжелым фурам преодолеть крутые подъемы, в связи с чем на отдельных участках трассы скорость движения снижена.

В пресс-службе администрации Волгоградской области добавили, что по состоянию на 14.15 проезд обеспечен в штатном режиме. На место затора приехал представитель администрации Камышинского района.

Снегопад начался в Камышинском районе около полуночи 5 декабря и продолжается до настоящего времени. По прогнозам синоптиков, к 15.00 снег усилится. К 13.00 толщина снежного покрова в Камышине и его окрестностях, по данным погодного сервиса Ventusky, достигла 8 сантиметров.

Информация обновлена в 14.27.

Фото: скриншот видео Виктора Волгоград, ВКонтакте.