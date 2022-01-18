Полезно знать

Карелия: место, где можно укрепить иммунитет и набраться сил

Полезно знать 18.01.2022 16:35 Реклама
0
18.01.2022 16:35 Реклама


Суета и постоянная загруженность на работе не дают возможности оглядеться вокруг и увидеть красоту природы. Стоит помнить, что главный ресурс человека – это время. И многим кажется, что оно катастрофически быстро уходит. Поэтому, если вы хотите замедлить ход времени на некоторый период, к вашим услугам продажа туров в Карелию из спб, в край покоя и тишины.
Преимущества путешествия в Карелию:
• подходит для отдыха в любое время года;
• большое количество красивых озер, которые завораживают своей красотой;
• организованы различные виды досуга;
• в летнее время доступны такие достопримечательности, как Соловецкий монастырь и остров Кижи;
• каждый приезжий может выбрать отдых по своему вкусу – от рыбной ловли и наблюдения за птицами до посещения исторических мест, скалолазанию и сплаву по реке;
• качественный сервис;
• туристические маршруты, разработанные для удовлетворения самых разных интересов;
• приемлемые цены;
• чистая экология.
По желанию можно выбрать вариант проживания: в  палатке среди красивейшей природы, в номере отеля, базы отдыха или в коттедже. Для желающих поработать послушником в монастыре – гостиница при нем. 
Экологическая обстановка 
На фоне ухудшения экологической обстановки на всей планете чистые озера и нетронутая природа края предстают в выгодном свете. Многие отмечают, что поездка в Карелию помогает быстро восстановить силы, наполниться энергией и бодростью, восстановиться.
На что следует обратить внимание, отправляясь в Карелию
В Карелии влажный климат. Люди, которые плохо его переносят, должны помнить об этой особенности. Надо быть готовым и к перепадам погоды.
В условиях влажного климата ожидаемо изобилие различных мошек, насекомых. Стоит позаботиться о защите своего тела от их укусов заранее и запастись репеллентами.
В этих краях водятся гадюки, которые могут причинить вред здоровью человека, поэтому стоит постоянно быть бдительным. Рекомендуется носить одежду из плотной ткани, закрытую обувь.
Несмотря ни на что, поездка в Карелию вызовет у вас теплые эмоции и оставит массу впечатлений. Фото много лет будут напоминать о замечательно проведенном времени в горном парке «Рускеала», Ладожских шхерах, на водопадах, водоемах, в природных заповедниках и оленьей ферме. А незабываемый вкус ароматной карельской ухи из форели еще долго будет ощущаться во рту. Карелия прекрасна. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Полезно знать
17.01.2022 21:21
Полезно знать 17.01.2022 21:21
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
14.01.2022 12:26
Полезно знать 14.01.2022 12:26
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
13.01.2022 07:40
Полезно знать 13.01.2022 07:40
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
12.01.2022 16:24
Полезно знать 12.01.2022 16:24
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
09.01.2022 08:45
Полезно знать 09.01.2022 08:45
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
02.01.2022 10:48
Полезно знать 02.01.2022 10:48
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
31.12.2021 17:39
Полезно знать 31.12.2021 17:39
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
29.12.2021 15:33
Полезно знать 29.12.2021 15:33
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
28.12.2021 14:45
Полезно знать 28.12.2021 14:45
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
28.12.2021 12:36
Полезно знать 28.12.2021 12:36
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
27.12.2021 19:53
Полезно знать 27.12.2021 19:53
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
24.12.2021 09:17
Полезно знать 24.12.2021 09:17
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
23.12.2021 12:34
Полезно знать 23.12.2021 12:34
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
23.12.2021 11:57
Полезно знать 23.12.2021 11:57
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
22.12.2021 15:03
Полезно знать 22.12.2021 15:03
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:05
«Доигрались»: магазин игрушек в Волгограде раскошелится за продавцов без перчатокСмотреть фотографии
18:50
«Ледовое побоище»: вода из лопнувшей трубы превратила в озеро двор в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:58
Открытие купели в Волгограде перенесли из-за сильного ветраСмотреть фотографии
17:41
Из Волгограда в Уфу улетели первые 93 пассажираСмотреть фотографии
17:00
Житель Волгоградской области убил соседа за бутылку водкиСмотреть фотографии
16:45
Тайник с героином рассекретили силовики на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:24
Какие меры из-за «омикрона» могут принять в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:08
"Была в крайне тяжелом состоянии": коронавирус убил 29-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
15:31
Wink впечатляет: 1,2 млрд часов контента показал онлайн-кинотеатр в 2021 годуСмотреть фотографии
15:20
Федералы вытащили застрявшие на трассе в Волгоградской области грузовикиСмотреть фотографии
15:04
Волгоград оказался одним из самых интернет-активных городовСмотреть фотографии
14:29
Тело заключенного нашли в одиночной камере СИЗО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:15
На севере Волгограда прорвало канализационный коллекторСмотреть фотографии
14:01
Метель в Волгоградской области поставила под угрозу автобусное сообщениеСмотреть фотографии
13:42
В Волгоградской области без тепла остались многоэтажки, 2 детсада и ГИБДДСмотреть фотографии
13:28
Волгоградцев просят не играть с незнакомцами на биржеСмотреть фотографии
13:21
Мэрия потребовала закрыть Волгоград для грузовиковСмотреть фотографии
12:03
Новая волна COVID-19 в Волгоградской области набирает оборотыСмотреть фотографии
12:01
Жителя Волгоградской области осудили за грабеж чистой водыСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде сироту выгнали из общежития техникумаСмотреть фотографии
11:36
В Волгоградской области замело федеральную трассу на подъезде к КамышинуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:20
Обвиняемому в терроризме волгоградскому подростку психбольницу заменят домомСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде пристав идет под суд за прекращение дел злостных алиментщиковСмотреть фотографии
10:59
Старый дом без ценного прошлого готовятся снести в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:52
«Ростелеком-ЦОД» открывает новый зал для клиентов в дата-центре М9Смотреть фотографии
10:27
В Волгограде спасают жизнь выпившего уксус малышаСмотреть фотографии
10:13
Ректора волгоградского вуза лишили авто премиум-классаСмотреть фотографии
09:53
Автобус из Астрахани пробил колесо на снежной трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:46
Расходы на содержание чиновников и депутатов Волгограда увеличили до 1,2 миллиарда рублейСмотреть фотографии
22:11
Пятый день поисков пропавшей под Волгоградом школьницы не дал результатовСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 