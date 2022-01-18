Карелия: место, где можно укрепить иммунитет и набраться сил

Полезно знать 18.01.2022 16:35 Реклама
0
18.01.2022 16:35 Реклама
Суета и постоянная загруженность на работе не дают возможности оглядеться вокруг и увидеть красоту природы. Стоит помнить, что главный ресурс человека – это время. И многим кажется, что оно катастрофически быстро уходит. Поэтому, если вы хотите замедлить ход времени на некоторый период, к вашим услугам продажа туров в Карелию из спб, в край покоя и тишины.
Преимущества путешествия в Карелию:
• подходит для отдыха в любое время года;
• большое количество красивых озер, которые завораживают своей красотой;
• организованы различные виды досуга;
• в летнее время доступны такие достопримечательности, как Соловецкий монастырь и остров Кижи;
• каждый приезжий может выбрать отдых по своему вкусу – от рыбной ловли и наблюдения за птицами до посещения исторических мест, скалолазанию и сплаву по реке;
• качественный сервис;
• туристические маршруты, разработанные для удовлетворения самых разных интересов;
• приемлемые цены;
• чистая экология.
По желанию можно выбрать вариант проживания: в палатке среди красивейшей природы, в номере отеля, базы отдыха или в коттедже. Для желающих поработать послушником в монастыре – гостиница при нем.
Экологическая обстановка
На фоне ухудшения экологической обстановки на всей планете чистые озера и нетронутая природа края предстают в выгодном свете. Многие отмечают, что поездка в Карелию помогает быстро восстановить силы, наполниться энергией и бодростью, восстановиться.
На что следует обратить внимание, отправляясь в Карелию
В Карелии влажный климат. Люди, которые плохо его переносят, должны помнить об этой особенности. Надо быть готовым и к перепадам погоды.
В условиях влажного климата ожидаемо изобилие различных мошек, насекомых. Стоит позаботиться о защите своего тела от их укусов заранее и запастись репеллентами.
В этих краях водятся гадюки, которые могут причинить вред здоровью человека, поэтому стоит постоянно быть бдительным. Рекомендуется носить одежду из плотной ткани, закрытую обувь.
Несмотря ни на что, поездка в Карелию вызовет у вас теплые эмоции и оставит массу впечатлений. Фото много лет будут напоминать о замечательно проведенном времени в горном парке «Рускеала», Ладожских шхерах, на водопадах, водоемах, в природных заповедниках и оленьей ферме. А незабываемый вкус ароматной карельской ухи из форели еще долго будет ощущаться во рту. Карелия прекрасна.
Реклама
«Ситиматик-Волгоград» объяснил получение двух платежек в декабре 2021 года17.01.2022 21:21
Полезно знать 17.01.2022 21:21
Птица в доме и горящие уши: в какие приметы больше всего верят россияне14.01.2022 12:26
Полезно знать 14.01.2022 12:26
Сергиев Посад: вдохновись волшебством старинного города13.01.2022 07:40
Полезно знать 13.01.2022 07:40
Что такое сертификация и зачем существуют органы по сертификации12.01.2022 16:24
Полезно знать 12.01.2022 16:24
Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с погодной «лихорадки»09.01.2022 08:45
Полезно знать 09.01.2022 08:45
В Волгоградской области после оттепели ударят морозы до -20º02.01.2022 10:48
Полезно знать 02.01.2022 10:48
Тест: Насколько хорошо ты знаком с новогодними традициями?31.12.2021 17:39
Полезно знать 31.12.2021 17:39
Почему выгодно купить смартфон Xiaomi Redmi Note 10 PRO в интернет-магазине МТС29.12.2021 15:33
Полезно знать 29.12.2021 15:33
От оформления документов до медицинской помощи: «СОГАЗ-Мед» дает советы молодым родителям28.12.2021 14:45
Полезно знать 28.12.2021 14:45
Как продавать товары и услуги в интернете без собственного сайта28.12.2021 12:36
Полезно знать 28.12.2021 12:36
На Волгоградскую область надвигается очередной снегопад27.12.2021 19:53
Полезно знать 27.12.2021 19:53
Волгоград завалит снегом в преддверии Нового Года24.12.2021 09:17
Полезно знать 24.12.2021 09:17
ТОП-11 оригинальных подарков на Новый год23.12.2021 12:34
Полезно знать 23.12.2021 12:34
«Ситиматик-Волгоград» вошел в топ-20 лучших операторов по обращению с отходами23.12.2021 11:57
Полезно знать 23.12.2021 11:57
В Волгограде начал работу сервис быстрой доставки Ozon Express22.12.2021 15:03
Полезно знать 22.12.2021 15:03
Реклама