Карелия: место, где можно укрепить иммунитет и набраться сил





Суета и постоянная загруженность на работе не дают возможности оглядеться вокруг и увидеть красоту природы. Стоит помнить, что главный ресурс человека – это время. И многим кажется, что оно катастрофически быстро уходит. Поэтому, если вы хотите замедлить ход времени на некоторый период, к вашим услугам продажа туров в Карелию из спб , в край покоя и тишины.

Преимущества путешествия в Карелию:

• подходит для отдыха в любое время года;

• большое количество красивых озер, которые завораживают своей красотой;

• организованы различные виды досуга;

• в летнее время доступны такие достопримечательности, как Соловецкий монастырь и остров Кижи;

• каждый приезжий может выбрать отдых по своему вкусу – от рыбной ловли и наблюдения за птицами до посещения исторических мест, скалолазанию и сплаву по реке;

• качественный сервис;

• туристические маршруты, разработанные для удовлетворения самых разных интересов;

• приемлемые цены;

• чистая экология.

По желанию можно выбрать вариант проживания: в палатке среди красивейшей природы, в номере отеля, базы отдыха или в коттедже. Для желающих поработать послушником в монастыре – гостиница при нем.

Экологическая обстановка

На фоне ухудшения экологической обстановки на всей планете чистые озера и нетронутая природа края предстают в выгодном свете. Многие отмечают, что поездка в Карелию помогает быстро восстановить силы, наполниться энергией и бодростью, восстановиться.

На что следует обратить внимание, отправляясь в Карелию

В Карелии влажный климат. Люди, которые плохо его переносят, должны помнить об этой особенности. Надо быть готовым и к перепадам погоды.

В условиях влажного климата ожидаемо изобилие различных мошек, насекомых. Стоит позаботиться о защите своего тела от их укусов заранее и запастись репеллентами.

В этих краях водятся гадюки, которые могут причинить вред здоровью человека, поэтому стоит постоянно быть бдительным. Рекомендуется носить одежду из плотной ткани, закрытую обувь.

Несмотря ни на что, поездка в Карелию вызовет у вас теплые эмоции и оставит массу впечатлений. Фото много лет будут напоминать о замечательно проведенном времени в горном парке «Рускеала», Ладожских шхерах, на водопадах, водоемах, в природных заповедниках и оленьей ферме. А незабываемый вкус ароматной карельской ухи из форели еще долго будет ощущаться во рту. Карелия прекрасна.



