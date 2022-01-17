Сбер запустил обучающий курс по теме исламского финансирования

Экономика 17.01.2022 15:33
0
17.01.2022 15:33
Сбер запустил обучающий онлайн-курс «Исламское финансирование», который рассчитан на сотрудников и клиентов Сбера, а также пользователей, интересующихся темой исламских финансов. Программа обучения включает два академических часа и находится в открытом доступе на сайте СберУниверситета.
В процессе обучения пользователи узнают о сущности исламской экономики, исламском финансировании и его ключевых принципах, инструментах формирования пассивов и активов в исламском банкинге. Курс построен в формате интерактива: в нём содержится инфографика, диалоги с экспертами и мини-тесты, с помощью которых пользователи смогут проверить степень усвоения пройденного материала.
"По итогам обучения слушатели получат сертификат СберУниверситета о прохождении курса «Исламское финансирование».
В процессе обучения пользователи узнают о сущности исламской экономики, исламском финансировании и его ключевых принципах, инструментах формирования пассивов и активов в исламском банкинге. Курс построен в формате интерактива: в нём содержится инфографика, диалоги с экспертами и мини-тесты, с помощью которых пользователи смогут проверить степень усвоения пройденного материала", - отмечает Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка.
Реклама
Продажа недостроенного ТЦ в Волгограде забуксовала из-за судебных споров17.01.2022 20:20
Экономика 17.01.2022 20:20
ВТБ Капитал Инвестиции в пятницу зафиксировали новый рекорд в объемах сделок с ценными бумагами17.01.2022 15:24
Экономика 17.01.2022 15:24
Продолжается регистрация в студенческий акселератор Сбера SberStudent с образовательным контентом от Stanford Online17.01.2022 12:34
Экономика 17.01.2022 12:34
Жители Волгоградской области активно пользуются цифровыми картами Сбера17.01.2022 11:44
Экономика 17.01.2022 11:44
Фонд ВТБ Капитал Инвестиции приобрел складской комплекс Адмирал в Подмосковье17.01.2022 11:40
Экономика 17.01.2022 11:40
ВТЗ систематизирует работу по ESG-повестке в рамках общей политики ТМК17.01.2022 10:44
Экономика 17.01.2022 10:44
Группа банка «Открытие» объявила о двукратном росте факторингового бизнеса по итогам 2021 года14.01.2022 18:58
Экономика 14.01.2022 18:58
Банк «Открытие» и Росреестр заключили соглашение о развитии цифровых услуг и сервисов14.01.2022 17:29
Экономика 14.01.2022 17:29
Банк «Открытие»: почти 40% жителей ЮФО сократили расходы на новогодние праздники по сравнению с 2021 годом14.01.2022 15:05
Экономика 14.01.2022 15:05
ВТБ Капитал Инвестиции продолжает дарить акции за прохождение обучающего курса14.01.2022 14:19
Экономика 14.01.2022 14:19
Банк «Открытие»: новые ограничения из-за «омикрона» отсрочат возврат экономики еврозоны к докризисному уровню14.01.2022 12:42
Экономика 14.01.2022 12:42
ВТБ снизил минимальную ставку по автокредитам без залога до 4,5%14.01.2022 10:21
Экономика 14.01.2022 10:21
ВТБ: южане в три раза увеличили траты за рубежом в новогодние каникулы13.01.2022 17:15
Экономика 13.01.2022 17:15
В Волгограде за неделю бензин подорожал почти на полрубля13.01.2022 16:39
Экономика 13.01.2022 16:39
Банк «Открытие»: цены на никель обновили десятилетний максимум13.01.2022 16:06
Экономика 13.01.2022 16:06
Реклама