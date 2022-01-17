Сбер запустил обучающий курс по теме исламского финансирования





Сбер запустил обучающий онлайн-курс «Исламское финансирование», который рассчитан на сотрудников и клиентов Сбера, а также пользователей, интересующихся темой исламских финансов. Программа обучения включает два академических часа и находится в открытом доступе на сайте СберУниверситета.

В процессе обучения пользователи узнают о сущности исламской экономики, исламском финансировании и его ключевых принципах, инструментах формирования пассивов и активов в исламском банкинге. Курс построен в формате интерактива: в нём содержится инфографика, диалоги с экспертами и мини-тесты, с помощью которых пользователи смогут проверить степень усвоения пройденного материала.

"По итогам обучения слушатели получат сертификат СберУниверситета о прохождении курса «Исламское финансирование».

В процессе обучения пользователи узнают о сущности исламской экономики, исламском финансировании и его ключевых принципах, инструментах формирования пассивов и активов в исламском банкинге. Курс построен в формате интерактива: в нём содержится инфографика, диалоги с экспертами и мини-тесты, с помощью которых пользователи смогут проверить степень усвоения пройденного материала", - отмечает Олег Ганеев, с тарший вице-президент Сбербанка.



