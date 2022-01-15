В поселке Волгограда шквалистый ветер обрушил фасад аварийного дома

Происшествия 15.01.2022 16:30
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15.01.2022 16:30
В поселке Купоросный в Советском районе Волгограда обрушилась стена многоквартирного дома. Об этом сообщили ИА «Высота 102» жители дома №146 по улице Шахтинская.
Как рассказали жильцы двухэтажки, дом является аварийным уже около 12 лет. «При малейшем дуновении ветра дом разваливается на наших глазах, а администрация Советского района лишь советует нам ждать», - пояснили горожане. Старые несущие конструкции и фрагменты кладки уже не выдерживают нагрузок и каждый день отваливаются от здания.
По словам волгоградцев, за состоянием дома никто не следит – управляющая компания попросту отсутствует. Также в прошлом году в многоквартирном доме случился пожар. Здание удалось заблаговременно потушить.
В свою очередь в администрации Волгограда пояснили, что причинной обвала стены стал штормовой ветер с порывами до 26 м/с. «Двухэтажный деревянный дом был построен в 50-е годы прошлого века, позже фасад был облицован кирпичной кладкой, которая не несет на себе конструктивной нагрузки», - рассказали в мэрии. "Дом включен в программу по расселению аварийного жилья. Всем жителям в свое время было предложено переселиться в квартиры маневренного фонда, часть жильцов воспользовалась этой возможностью. В настоящее время на месте работают специалисты управляющей компании и представили районной администрации. УК устанавливает временное ограждение и вывозят фрагменты облицовочной кладки. В результате обвала стены никто не пострадал", - сообщили в мэрии.
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