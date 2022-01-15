Происшествия

Ураганный ветер сорвал крышу школьного спортзала в селе Волгоградской области

Происшествия 15.01.2022 11:20
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15.01.2022 11:20


Сильный ветер с порывами до 30 м/с практически полностью сорвал кровлю школьного спортзала в Верхнесолоновском сельском поселении Суровикинского района. На место ЧП выехала бригада Суровикинского жилкомхоза, до конца дня крыша отремонтируют, сообщили в администрации Волгоградской области.
Штормовой ветер, налипание мокрого снега, снежные заносы также стали причиной многочисленных отключений электроэнергии, о чем ранее сообщало ИА «Высота 102». В настоящее время без света остаются жители населенных пунктов в Среднеахтубинском, Ольховском, Котовском, Светлоярском, Дубовском районах. Энергетики перешли в особый режим работы и предпринимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей. С 14 января восстановительные работы ведутся в непрерывном режиме даже ночью.
Продолжается расчистка и обработка трасс в регионе. Для работ привлечены 473 КДМ, 119 погрузчиков, 111 тракторов, 71 автогрейдер, бульдозеры и самосвалы. На территории Волгограда работали свыше 150 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе региональной администрации. По данным чиновников, сейчас проезд обеспечен по всем направлениям.
Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил дополнительные задачи в связи с ухудшением погодных условий. Он поручил перевести дежурные службы, силы и средства в особый режим работы; обеспечить функционирование систем жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, объектов ТЭК, дорожно-транспортной, социальной сферы, учреждений здравоохранения.

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