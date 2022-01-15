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15 часов без света: в Волгоградской области шторм обесточил десятки поселков

Главное 15.01.2022 08:49
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15.01.2022 08:49


Жители заполотновской части поселка Горьковский в Советском районе Волгограда уже 15 часов ждут, когда в их дома вернется электричество. "Свет пропал накануне в пять часов вечера и нет до сих пор. Мы, конечно, понимаем, что не мы одни оказались в подобной ситуации, но все-таки хотелось, чтобы и о нас вспомнили", - рассказали ИА "Высота 102" жители улиц Воронежская и Казачья.
Между тем, штормовой ветер до 26 м/с и снег с дождем стали причиной многочисленных отключений электроэнергии в Волгоградской области и в соседних регионах. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в компании «Россетти Юг». Штормовой ветер с дождем и снегом принес  многочисленные разрушения: падают ветви деревьев и элементы стационарных конструкций, местами нарушено электроснабжение. Энергетики перешли в особый режим работы и предпринимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей. С 14 января восстановительные работы ведутся в непрерывном режиме даже ночью.
На территории Волгоградской области локальные нарушения электроснабжения зафиксированы преимущественно в северных районах: Алексеевском, Даниловском, Жирновском, Киквидзенском, Котовском, Нехаевском, Ольховском,  Урюпинском, Новоаннинском, Новониколаевском, а также в р.п. Городище, Песковатка и на острове  Сарпинский.
В аварийно-восстановительных мероприятиях и осмотре повреждённых участков задействовано 34 бригады, 96 человек, 68 единиц спецтехники. Работу осложняют большие снежные заносы и продолжающийся штормовой ветер, местами достигающий 30 м/с.
Электроснабжение в ряде населенных пунктов восстановлено, однако штормовой ветер порывами и обильные осадки, продолжающиеся в регионе до сих пор, вызывают новые нарушения. Работы не останавливаются, заверили в компании.
Диспетчерские службы филиала взаимодействуют с представителями местных администраций для оперативного реагирования и информирования потребителей о ходе восстановительных работ. Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8-800-220-0-220.


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