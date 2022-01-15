В Волгограде попавшие в снежный плен машины эвакуировали глубокой ночью











Коммунально-дорожные службы, силы ГИБДД и МЧС и попавшие в снежный плен автомобилисты расчистили проезд по улице Казахской, где были заблокированы десятки машин , около 3 часов утра 15 января. Снежные завалы разгребали и на соседних улицах, в том числе на проездах к дачам и в поселке Верхняя Ельшанка, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. На трех особенно сложных участках откапывать автомобили приходилось практически вручную, чтобы вызволить их из наметенных сугробов.

«В течение всей ночи работы по эвакуации людей и застрявшего транспорта не прекращались ни на минуту. Все экстренные службы показали высокую эффективность и слаженность работы, сумели не допустить человеческих жертв», – добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.





Дорогу замело накануне около 18.00, таким образом, некоторые водители и пассажиры провели на занесенной трассе почти девять часов. Напомним, накануне информагентство сообщило, что около полусотни легковых автомобилей оказались заблокированы на улице Казахской в Советском районе Волгограда из-за мощного снегопада. В машинах находились, в том числе, дети. По данным информагентства, также была занесена дорога на поселок Новый Рогачик, улицы в СНТ «Дружба» в Советском районе.

По данным Волгоградского ЦГМС, утром и днем 15 января в Волгограде сохранится мощный ветер с порывами до 31 м/с и сильный снег. Это может привести к ухудшению видимости и переметам на дорогах, порывам линий связи и электропередачи, повреждениям легких строений, рекламных конструкций.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области/Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.