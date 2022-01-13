Экономика 13.01.2022 14:22 Новости компаний
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13.01.2022 14:22 Новости компаний
В интернет-банке для корпоративных клиентов «Открытие-бизнес онлайн» появился сервис SWIFT gpi – трекер исходящих валютных платежей. Он позволяет компании-клиенту в режиме реального времени отслеживать движение собственных валютных платежей в адрес своих иностранных контрагентов и все комиссии банков-корреспондентов.
Как только банк исполняет валютный платеж, в онлайн-банке на каждом заявлении на перевод появляется форма детального просмотра SWIFT gpi – она позволяет клиенту в онлайн-режиме следить за маршрутом движения платежа. После зачисления средств контрагенту клиент может распечатать подтверждение на английском и русском языках. Новый сервис будет особенно полезен для компаний – импортеров товаров и услуг.
В ближайшее время банк планирует запустить «встречный» функционал по информированию клиентов о выпущенных в их пользу валютных платежах – Inbound Tracking. Он позволит клиентам автоматически в режиме реального времени получать уведомление о том, что их контрагенты инициировали оплату товаров или услуг и прогнозировать свой денежный поток.
SWIFT global payments innovation – международная инициатива SWIFT по внедрению инновационной системы в области международных расчетов. Она значительно повышает качество обслуживания клиентов при осуществлении международных платежей за счет высокой скорости, прозрачности и непрерывного отслеживания международных платежей. По всему миру к SWIFT gpi уже присоединились около 800 финансовых институтов. Банк «Открытие» стал одним из первых российских пользователей сервиса.
Андрей Карасев, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие»:
«Сервисы SWIFT gpi и Inbound Tracking являются частью большого проекта по развитию онлайн-банка для клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Для нас это приоритетное направление, поскольку большинство крупных клиентов работают с зарубежными контрагентами. В рамках этого проекта в «Открытии» реализовано уже более 50 сервисов, каждый из которых упрощает обслуживание ВЭД».
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