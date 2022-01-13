В Волгограде за неделю бензин подорожал почти на полрубля

Экономика 13.01.2022 16:39
0
13.01.2022 16:39
В Волгограде в начале 2022 года продолжился рост цен на бензин. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, так, бензин марки АИ-92 по состоянию на 10 января стоил в среднем 48 рублей за литр, тогда как в конце прошлого года его стоимость составляла 47,58 рубля. АИ-95 стоит теперь 53,21 рубля (ранее – 52,89 рубля). Литр бензина АИ-98 подорожал на 21 копейку – до 57,25 рублей. Дизтопливо стало дороже на 43 копейки и стоит теперь 52,77 рубля за литр.
Реклама
ВТБ: южане в три раза увеличили траты за рубежом в новогодние каникулы13.01.2022 17:15
Экономика 13.01.2022 17:15
Банк «Открытие»: цены на никель обновили десятилетний максимум13.01.2022 16:06
Экономика 13.01.2022 16:06
Банк «Открытие» запустил трекер исходящих валютных платежей для крупных корпоративных клиентов13.01.2022 14:22
Экономика 13.01.2022 14:22
Югорский лыжный марафон-2022 пройдет в новом формате при поддержке банка «Открытие»13.01.2022 12:54
Экономика 13.01.2022 12:54
Жители Волгограда на 26% увеличили спрос на автокредиты ВТБ13.01.2022 11:27
Экономика 13.01.2022 11:27
Приходите на каток Сбера и получите возможность выиграть призы13.01.2022 09:36
Экономика 13.01.2022 09:36
Банк «Открытие»: годовая инфляция в США обновила максимумы почти за 40 лет12.01.2022 18:48
Экономика 12.01.2022 18:48
ВТБ повышает доходность по текущим счетам для пенсионеров12.01.2022 15:32
Экономика 12.01.2022 15:32
ВТБ в Волгограде нарастил выдачу ипотеки на 20%12.01.2022 13:36
Экономика 12.01.2022 13:36
Банк «Открытие»: экспорт угля из Индонезии стимулировал рост его мировых цен12.01.2022 13:07
Экономика 12.01.2022 13:07
На волгоградских рынках ловят торгующих в обход кассы предпринимателей11.01.2022 16:55
Экономика 11.01.2022 16:55
СберИндекс: на новогодних каникулах россияне предпочли зарубежный отдых домашнему шоппингу11.01.2022 14:37
Экономика 11.01.2022 14:37
Объём сделок с недвижимостью «Метр квадратный» достиг 1 трлн рублей11.01.2022 10:35
Экономика 11.01.2022 10:35
ВТБ выдал первую ипотеку на приобретение квартиры с торгов11.01.2022 10:14
Экономика 11.01.2022 10:14
ВТБ Лизинг профинансировал приобретение оффшорного судна для группы «Севнор»10.01.2022 18:57
Экономика 10.01.2022 18:57
Реклама