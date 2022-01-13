Экономика

В Волгограде за неделю бензин подорожал почти на полрубля

Экономика 13.01.2022 16:39
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13.01.2022 16:39


В Волгограде в начале 2022 года продолжился рост цен на бензин. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, так, бензин марки АИ-92 по состоянию на 10 января стоил в среднем 48 рублей за литр, тогда как в конце прошлого года его стоимость составляла 47,58 рубля. АИ-95 стоит теперь 53,21 рубля (ранее – 52,89 рубля). Литр бензина АИ-98 подорожал на 21 копейку – до 57,25 рублей. Дизтопливо стало дороже на 43 копейки и стоит теперь 52,77 рубля за литр. 

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