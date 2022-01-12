Covid-19

Две тысячи заболевших в сутки ожидают в Волгоградской области из-за «омикрона»

Covid-19 12.01.2022 19:12
0
12.01.2022 19:12


Среднесуточное количество заболевших коронавирусом в Волгоградской области может вырасти до 1500-2000 человек из-за лавинообразного распространения омикрон-штамма. Об этом заявил председатель регионального комитета здравоохранения Анатолий Себелев на сегодняшнем заседании клинического совета.
«После того, как будет выявлен первый случай заражения новым штаммом, в течение 2-3 недель предполагается взрывной характер распространения инфекции», – сказал Себелев.
При таком среднесуточном количестве заболевших удельный вес пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии составит 3-5%. В пиковый период заболеваемости это порядка 350-400 человек, одномоментно находящихся в реанимации. 
«С учетом того, что невозможно бесконечно разворачивать инфекционные койки без риска ухудшения помощи пациентам с иными заболеваниями, имеется предел, ограниченный 8 тысячами коек, – отметил Анатолий Себелев. – Поэтому самая колоссальная нагрузка ляжет на амбулаторное звено и скорую медицинскую помощь. Поэтому перед нами стоят две основные задачи: максимально сдержать распространение вируса и подготовить систему здравоохранения региона».
В кадровый резерв волгоградского здравоохранения уже привлечены 1 тысяча студентов медицинского колледжа и университета. «Кроме того, к борьбе с ковидом будут привлечены стоматологи, врачи, медицинские сестры и фельдшера из тех организаций, которые в штатном режиме не сталкиваются с инфекционной патологией, – пояснил председатель профильного комитета. – Это порядка 2,5 тысяч человек. Для того, чтобы не парализовать систему, будут определены и внедрены четкие показания для госпитализации, либо лечения на уровне поликлиники».
По данным облздрава, мощности ПЦР-лабораторий Волгоградской области позволяют провести в установленный норматив в 24 часа 12000 исследований. «В настоящее время из закупленных 239 тысяч экспресс-тестов в остатках находится 44,5 тысяч штук, при этом в регион в ближайшее время поступит 52865 штук, закупленных за счет федерального бюджета. Предполагаем, что этого количества нам хватит до конца зимы», – сказал Себелев. Он также доложил о высокой готовности инфекционных стационаров: сформирован резерв лекарственных средств для стационаров на сумму 50 млн рублей, включая иммунобиологические и противовирусные препараты, СИЗ и кислород.
Напомним, на заседании клинического совета губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил волгоградским медикам до 1 февраля подготовиться к волне омикрон-штамма коронавируса. Активное распространение омикрона в Волгоградской области, по мнению специалистов, может произойти в период с конца января до начала марта этого года.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением на "Бейкер стрит"!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Covid-19
12.01.2022 20:32
Covid-19 12.01.2022 20:32
Комментарии

0
Далее
Covid-19
12.01.2022 13:53
Covid-19 12.01.2022 13:53
Комментарии

0
Далее
Covid-19
12.01.2022 12:42
Covid-19 12.01.2022 12:42
Комментарии

0
Далее
Covid-19
12.01.2022 12:25
Covid-19 12.01.2022 12:25
Комментарии

0
Далее
Covid-19
12.01.2022 12:07
Covid-19 12.01.2022 12:07
Комментарии

0
Далее
Covid-19
11.01.2022 12:16
Covid-19 11.01.2022 12:16
Комментарии

0
Далее
Covid-19
10.01.2022 12:12
Covid-19 10.01.2022 12:12
Комментарии

0
Далее
Covid-19
09.01.2022 12:48
Covid-19 09.01.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Covid-19
08.01.2022 12:52
Covid-19 08.01.2022 12:52
Комментарии

0
Далее
Covid-19
07.01.2022 12:19
Covid-19 07.01.2022 12:19
Комментарии

0
Далее
Covid-19
06.01.2022 12:51
Covid-19 06.01.2022 12:51
Комментарии

0
Далее
Covid-19
05.01.2022 12:03
Covid-19 05.01.2022 12:03
Комментарии

0
Далее
Covid-19
04.01.2022 12:03
Covid-19 04.01.2022 12:03
Комментарии

0
Далее
Covid-19
03.01.2022 12:15
Covid-19 03.01.2022 12:15
Комментарии

0
Далее
Covid-19
02.01.2022 12:22
Covid-19 02.01.2022 12:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:32
Волгоградская область заказала первую партию «Спутник М» для подростковСмотреть фотографии
20:00
Аферисты «повесили» на волгоградца две тысячи фальшивых полисов ОСАГОСмотреть фотографии
19:12
Две тысячи заболевших в сутки ожидают в Волгоградской области из-за «омикрона»Смотреть фотографии
17:26
"Никому мы не сдались": в Волгограде забыли расчистить подходы к школамСмотреть фотографииCмотреть видео
16:46
С улиц Волгограда пропал востребованный у горожан автобусСмотреть фотографии
15:46
Администрация Волгограда может переехать в шикарное здание с колоннамиСмотреть фотографии
15:41
В мэрии Волгограда нашли оправдание проигранной борьбе с гололедомСмотреть фотографии
15:33
Коммунальщики починили частный водопровод после потопа в поселке ВолгоградаСмотреть фотографии
15:26
Осужденному грозит новый срок за насилие в волгоградской колонииСмотреть фотографии
13:53
В Волгоградской области готовятся к вакцинации подростковСмотреть фотографии
12:42
Эксперты назвали сроки распространения «омикрона» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
В Волгоградской области втрое уменьшилось число госпитализированных с COVID-19Смотреть фотографии
12:07
Коронавирус за сутки унес жизни 16 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде из-за гололеда столкнулись два грузовикаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Суд в Волгоградской области оштрафовал перевозчика за непривитых водителейСмотреть фотографии
10:02
Из-за заноса прицепа на трассе в Волгоградской области погибла женщинаСмотреть фотографии
09:29
Минздрав РФ зафиксировал рост преждевременной смертности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:10
Убийственный гололед сковал улицы ВолгоградаСмотреть фотографии
20:02
Обитатели заброшенного полустанка в Волгограде бросают свои жилищаСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде аферисты без фантазии вернулись к старым схемам мошенничестваСмотреть фотографии
18:33
Жители Волгоградской области стали меньше пить в новом годуСмотреть фотографии
18:02
Имущество подсудимого экс-директора волгоградской спортшколы распродают за долгиСмотреть фотографии
17:44
Горы отходов после ремонта проспекта Жукова выросли у кладбища в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:22
Волгограду дадут 1 миллиард на ремонт внутридворовых дорогСмотреть фотографии
16:55
На волгоградских рынках ловят торгующих в обход кассы предпринимателейСмотреть фотографии
16:25
Два следовавших в Волгоград самолета улетели в Ростов-на-ДонуСмотреть фотографии
16:16
Вину признал: ликвидатора свалок в Волго-Ахтубинской пойме осудили за аферу с нацпроектомСмотреть фотографии
15:23
Волгоград заметет снегом на старый Новый годСмотреть фотографии
14:55
В Котово Волгоградской области семь многоквартирных домов остались без теплаСмотреть фотографии
14:24
Собака с биркой покусала волгоградца около каткаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 