Две тысячи заболевших в сутки ожидают в Волгоградской области из-за «омикрона»

Covid-19 12.01.2022 19:12
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12.01.2022 19:12
Среднесуточное количество заболевших коронавирусом в Волгоградской области может вырасти до 1500-2000 человек из-за лавинообразного распространения омикрон-штамма. Об этом заявил председатель регионального комитета здравоохранения Анатолий Себелев на сегодняшнем заседании клинического совета.
«После того, как будет выявлен первый случай заражения новым штаммом, в течение 2-3 недель предполагается взрывной характер распространения инфекции», – сказал Себелев.
При таком среднесуточном количестве заболевших удельный вес пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии составит 3-5%. В пиковый период заболеваемости это порядка 350-400 человек, одномоментно находящихся в реанимации.
«С учетом того, что невозможно бесконечно разворачивать инфекционные койки без риска ухудшения помощи пациентам с иными заболеваниями, имеется предел, ограниченный 8 тысячами коек, – отметил Анатолий Себелев. – Поэтому самая колоссальная нагрузка ляжет на амбулаторное звено и скорую медицинскую помощь. Поэтому перед нами стоят две основные задачи: максимально сдержать распространение вируса и подготовить систему здравоохранения региона».
В кадровый резерв волгоградского здравоохранения уже привлечены 1 тысяча студентов медицинского колледжа и университета. «Кроме того, к борьбе с ковидом будут привлечены стоматологи, врачи, медицинские сестры и фельдшера из тех организаций, которые в штатном режиме не сталкиваются с инфекционной патологией, – пояснил председатель профильного комитета. – Это порядка 2,5 тысяч человек. Для того, чтобы не парализовать систему, будут определены и внедрены четкие показания для госпитализации, либо лечения на уровне поликлиники».
По данным облздрава, мощности ПЦР-лабораторий Волгоградской области позволяют провести в установленный норматив в 24 часа 12000 исследований. «В настоящее время из закупленных 239 тысяч экспресс-тестов в остатках находится 44,5 тысяч штук, при этом в регион в ближайшее время поступит 52865 штук, закупленных за счет федерального бюджета. Предполагаем, что этого количества нам хватит до конца зимы», – сказал Себелев. Он также доложил о высокой готовности инфекционных стационаров: сформирован резерв лекарственных средств для стационаров на сумму 50 млн рублей, включая иммунобиологические и противовирусные препараты, СИЗ и кислород.
Напомним, на заседании клинического совета губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил волгоградским медикам до 1 февраля подготовиться к волне омикрон-штамма коронавируса. Активное распространение омикрона в Волгоградской области, по мнению специалистов, может произойти в период с конца января до начала марта этого года.
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