В Волгоградской области готовятся к вакцинации подростков

Covid-19 12.01.2022 13:53
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12.01.2022 13:53
Комитет здравоохранения Волгоградской области совместно с Минздравом России и Роспотребнадзором в ближайшее время начнет комплексную подготовку к вакцинации подростков. Соответствующую задачу перед облздравом поставил губернатор Андрей Бочаров на состоявшемся сегодня заседании клинического совета.
Волгоградским медикам также поручено до 1 февраля подготовиться к волне омикрон-штамма коронавируса. Облздрав должен обеспечить стопроцентную вакцинацию и ревакцинацию всех занятых в борьбе с ковидом, провести дополнительное обучение персонала ковидариев на основе новых методических рекомендаций Минздрава. В числе поставленных задач – пополнение кадрового резерва за счет, в том числе, ординаторов и студентов-медиков, волонтеров и вышедших на пенсию медработников. Вместе с тем срок перевода больниц в ковидные госпитали сократится с 15 до 7 дней.
В числе других поставленных губернатором задач – безусловное соблюдение всех противоэпидемических мер, инвентаризация лекарств, СИЗ и кислорода, сохранение высокого уровня охвата тестированием на COVID-19. Продолжится работа и по вакцинации и своевременной ревакцинации жителей Волгоградской области, в частности, людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.
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