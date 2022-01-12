В Волгоградской области готовятся к вакцинации подростков





Комитет здравоохранения Волгоградской области совместно с Минздравом России и Роспотребнадзором в ближайшее время начнет комплексную подготовку к вакцинации подростков. Соответствующую задачу перед облздравом поставил губернатор Андрей Бочаров на состоявшемся сегодня заседании клинического совета.

Волгоградским медикам также поручено до 1 февраля подготовиться к волне омикрон-штамма коронавируса. Облздрав должен обеспечить стопроцентную вакцинацию и ревакцинацию всех занятых в борьбе с ковидом, провести дополнительное обучение персонала ковидариев на основе новых методических рекомендаций Минздрава. В числе поставленных задач – пополнение кадрового резерва за счет, в том числе, ординаторов и студентов-медиков, волонтеров и вышедших на пенсию медработников. Вместе с тем срок перевода больниц в ковидные госпитали сократится с 15 до 7 дней.

В числе других поставленных губернатором задач – безусловное соблюдение всех противоэпидемических мер, инвентаризация лекарств, СИЗ и кислорода, сохранение высокого уровня охвата тестированием на COVID-19. Продолжится работа и по вакцинации и своевременной ревакцинации жителей Волгоградской области, в частности, людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.