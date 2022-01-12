Эксперты назвали сроки распространения «омикрона» в Волгоградской области

Covid-19 12.01.2022 12:42
0
12.01.2022 12:42
Активное распространение штамма «омикрон» в Волгоградской области, по мнению специалистов, может произойти в период с конца января до начала марта этого года. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров на заседании клинического совета, которое проходит в эти минуты, передает ИА "Высота 102".
Поскольку на этот период по традиции приходится рост числа простудных заболеваний, волны заболеваемости могут наложиться друг на друга. Санитарно-эпидемиологическую ситуацию может осложнить и возвращение волгоградцев с отдыха и активизацией социальных контактов на новогодние праздники.
«Распространение нового штамма коронавируса «омикрон», как уже показывает мировой опыт и опыт регионов России, где выявлен этот штамм, имеет взрывной характер, – добавил губернатор. – То есть за очень короткий период в службу скорой медицинской помощи, в амбулаторные центры и в инфекционные стационары может поступить настолько большое количество заболевших людей, в том числе детей, что региональной системе здравоохранения придется работать в режиме запредельных нагрузок – это может превысить пиковые нагрузки предыдущих периодов».
Бочаров подчеркнул, что единственно возможным способом минимизировать риск заражения и снизить тяжесть болезни является вакцинация и ревакцинация от коронавируса. Это также позволит сдержать лавинообразную нагрузку на систему здравоохранения. «Специалисты в один голос говорят, что используемые в России вакцины эффективны против штамма «омикрон», – отметил глава региона.
Реклама
В Волгоградской области готовятся к вакцинации подростков12.01.2022 13:53
Covid-19 12.01.2022 13:53
В Волгоградской области втрое уменьшилось число госпитализированных с COVID-1912.01.2022 12:25
Covid-19 12.01.2022 12:25
Коронавирус за сутки унес жизни 16 жителей Волгоградской области12.01.2022 12:07
Covid-19 12.01.2022 12:07
В Волгоградской области COVID-пациенты массово пошли на поправку11.01.2022 12:16
Covid-19 11.01.2022 12:16
Смертность от коронавируса выросла в Волгоградской области10.01.2022 12:12
Covid-19 10.01.2022 12:12
Кривая суточной заболеваемости COVID-19 в Волгоградской области пошла вверх09.01.2022 12:48
Covid-19 09.01.2022 12:48
В Волгоградской области коронавирусом заболели ещё 183 человека08.01.2022 12:52
Covid-19 08.01.2022 12:52
187 заразившихся, 16 умерших: хроника коронавируса в Волгоградской области07.01.2022 12:19
Covid-19 07.01.2022 12:19
В Волгоградской области зафиксирован резкий спад заболеваемости коронавирусом06.01.2022 12:51
Covid-19 06.01.2022 12:51
В Волгоградской области еще 19 человек скончались от коронавируса05.01.2022 12:03
Covid-19 05.01.2022 12:03
В Волгоградской области заболеваемость COVID энергично снижается04.01.2022 12:03
Covid-19 04.01.2022 12:03
В Волгоградской области все реже заражаются коронавирусом03.01.2022 12:15
Covid-19 03.01.2022 12:15
Суточная смертность от коронавируса в Волгоградской области идет на спад02.01.2022 12:22
Covid-19 02.01.2022 12:22
Волгоградская область перешла в «желтую» зону по COVID-1931.12.2021 12:23
Covid-19 31.12.2021 12:23
Коронавирус в Волгоградской области забрал жизни еще 17 человек28.12.2021 11:56
Covid-19 28.12.2021 11:56
Реклама