Эксперты назвали сроки распространения «омикрона» в Волгоградской области





Активное распространение штамма «омикрон» в Волгоградской области, по мнению специалистов, может произойти в период с конца января до начала марта этого года. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров на заседании клинического совета, которое проходит в эти минуты, передает ИА "Высота 102".

Поскольку на этот период по традиции приходится рост числа простудных заболеваний, волны заболеваемости могут наложиться друг на друга. Санитарно-эпидемиологическую ситуацию может осложнить и возвращение волгоградцев с отдыха и активизацией социальных контактов на новогодние праздники.

«Распространение нового штамма коронавируса «омикрон», как уже показывает мировой опыт и опыт регионов России, где выявлен этот штамм, имеет взрывной характер, – добавил губернатор. – То есть за очень короткий период в службу скорой медицинской помощи, в амбулаторные центры и в инфекционные стационары может поступить настолько большое количество заболевших людей, в том числе детей, что региональной системе здравоохранения придется работать в режиме запредельных нагрузок – это может превысить пиковые нагрузки предыдущих периодов».

Бочаров подчеркнул, что единственно возможным способом минимизировать риск заражения и снизить тяжесть болезни является вакцинация и ревакцинация от коронавируса. Это также позволит сдержать лавинообразную нагрузку на систему здравоохранения. «Специалисты в один голос говорят, что используемые в России вакцины эффективны против штамма «омикрон», – отметил глава региона.