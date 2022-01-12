ВТБ в Волгограде нарастил выдачу ипотеки на 20%

Экономика 12.01.2022 13:36 Новости компаний
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12.01.2022 13:36 Новости компаний
По итогам 2021 года ВТБ в Волгоградской области выдал 10,5 млрд рублей жилищных займов, что на 20% выше результата за 2020 год. В целом по стране продажи ипотеки ВТБ впервые достигли 1,2 трлн рублей.
По оценке банка, в 2021 году российские финансовые организации выдали рекордные 5,69 трлн рублей жилищных кредитов. Это более чем на четверть превышает показатель 2020 года.
Одним из драйверов роста рынка ипотеки в 2021 году стала программа господдержки, действующая с 2020 года. ВТБ провел по ней каждую третью сделку, оформив 63 тыс. кредитов почти на 200 млрд рублей. «Семейной ипотекой» в прошлом году воспользовались свыше 25 тыс. клиентов ВТБ, оформивших кредиты более чем на 100 млрд рублей. Доля программы в общих выдачах по итогам декабря составила около 25%.
Регионами-лидерами по объему проведенных сделок в минувшем году стали Москва и область (460 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (107,8 млрд рублей), Новосибирская область (43,4 млрд), Республика Татарстан (42,8 млрд) и Свердловская область (30,6 млрд). Средний чек по ипотечному кредиту достиг 3,4 млн рублей. Портфель жилищных кредитов ВТБ за год увеличился на четверть и достиг 2,5 трлн рублей.
«Продажи ипотеки в 2021 году стали рекордными за всю историю развития рынка в России и, по нашей оценке, вплотную приблизились к 5,7 трлн рублей. За счет приобретения новой недвижимости качество жизни улучшили около 2 млн россиян, что сопоставимо с населением крупного мегаполиса, причем ВТБ оформил свыше 340 тысяч кредитов. На динамику рынка повлияли отложенный спрос из-за пандемии, активный ввод новых девелоперских проектов, а также рекордно низкий уровень ставок в первом полугодии», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
Эксперт ВТБ отметил, что в 2022 году под влиянием макроэкономики ситуация на ипотечном рынке изменится.
«По нашим оценкам, рынок ипотечного кредитования в ближайшее время ждет охлаждение. Ужесточение денежно-кредитной политики Банком России отражается на стоимости ипотеки, ставки по которой перешагнули двузначный уровень. В этом году спрос на ипотеку сохранится на фоне развития строительного сектора и совместных предложений банков и застройщиков. При этом многое зависит от возможного продления госпрограммы. В случае ее сохранения объем выдач может снова превысить 5 трлн рублей, в случае завершения – скорректироваться до уровня 2020 года. При этом мы рассчитываем, что правительство предложит выгодные условия для поддержки населения и продолжит господдержку, поэтому серьезного «проседания» рынка мы не увидим», – отметил Евгений Дячкин.
Стимулировать рынок ипотечного кредитования в 2022 году будет также сегмент ИЖС, на который сейчас сместился фокус внимания государства – в частности, расширение условий госпрограммы на такие объекты и планируемое применение технологий эскроу-счетов. Дополнительным импульсом станут специальные программы кредитования ИЖС, которые запустили крупнейшие банки.
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