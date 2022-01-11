Экономика 11.01.2022 16:55
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11.01.2022 16:55
Налоговые органы выявляют факты не применения контрольно-кассовых машин на рынках в Волгоградской области в ходе мониторинга выручки предпринимателей. Как сообщили в УФНС России по Волгоградской области, в 2021 году зафиксировано более 220 нарушений российского законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ). Если в первый раз нарушителю объявляется предупреждение, то повторное нарушение уже влечет применение штрафных санкций.
В период с февраля по декабрь 2021 года проведена инвентаризация 42 торговых площадок, на территории которых осуществляют деятельность около 1200 налогоплательщиков, обязанных применять контрольно-кассовую технику.
Отмечается, что наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшее прекращение обязательств по применению контрольно-кассовой техники. Кроме того, нарушитель обязан сформировать кассовый чек коррекции на сумму, не прошедшую через онлайн-кассу, и передать его в налоговые органы.
В УФНС по региону отмечают, что мероприятия проводятся в рамках отраслевого проекта "Исключение недобросовестного поведения на рынках".
Так, с начала реализации проекта по сокращению теневого оборота розничных рынков ежемесячная выручка налогоплательщиков увеличилась в 1,5 раза.
Фото из архива "Высоты 102"
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