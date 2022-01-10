Экология

В Волгограде готовятся освоить средства на ликвидацию трех свалок по нацпроекту

Экология 10.01.2022 16:07
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10.01.2022 16:07


Работы по проектированию ликвидации мусорных свалок в трех районах города ведутся в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, общая площадь трех мусорных объектов составляет 69,9 га. Расположены они в Ворошиловском, Красноармейском и Тракторозаводском районах Волгограда. Аналогичная работа запланирована в отношении свалок в Михайловке и Фролово, а также на территории Городищенского, Котельниковского, Светлоярского и Иловлинского районов Волгоградской области.
Всего до 2024 года в регионе планируют ликвидировать в семи муниципальных образованиях 51 свалку - в два раза больше, чем за период до 2021 года. 
Тогда, по данным облкомприроды, удалось ликвидировать 22 свалки на общую сумму, превышающую 1 миллиард рублей. Это Кировская свалка в Волгограде, 18 свалок в Среднеахтубинском районе, свалка в Дубовке, Камышине и Урюпинске общей площадью 169 га и объемом отходов в размере 2, 068 млн куб.м. Работы проводились в рамках регионального проекта "Чистая страна", входящего в нацпроект "Экология".

Напомним, что по ликвидации 20 свалок уже возбуждены уголовные дела. По двум свалкам - в Дубовке и Урюпинске - в конце 2021 года были вскрыты нарушения, материалы переданы в правоохранительные органы для рассмотрения и решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) в отношении руководителей подрядных организаций ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС" и ООО "ГринЛайт", а также бывшего руководителя ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства".
По ранее возбужденным уголовным делам фигурантами стали лишившиеся позднее своих должностей директор государственного казенного учреждения "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаил Ситников, экс-председатель комитета природных ресурсов, лестного хозяйства и экологии Виталий Сазонов, а также директор компании-подрядчика ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов и технический директор этой компании Михаил Калонкин. Последний, по версии следствия, и был организатором преступной аферы. Указанные лица привлечены к уголовной ответственности за махинации при ликвидации 18 свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Ситников уже выслушал приговор, все остальные готовятся это сделать. Схема хищений была до банальности проста: контракты оплачивались полностью, хотя с полигонов вывозилась только часть мусора, а все остальное засыпалось землей.

Таким же образом ликвидировали свалку в Камышине за 455 миллионов рублей, где также фигурируют ООО "ГринЛайт" и ГКУ Волгоградской области "Дирекция водохозяйственного строительства". Дело расследуется УФСБ России по Волгоградской области. На рассмотрении в суде находятся материалы по ликвидации свалки в Кировском районе Волгограда. В мошенничестве в особо крупном размере обвиняется директор ООО "Экотехсервис" Юрий Дергачев. По версии следствия, "Экотехсервис" летом 2017-го заключил контракт на утилизацию отходов свалки в Кировском районе. Исполнитель контракта должен был перевезти их на пруд-накопитель в Светлоярском районе и провести ряд рекультивационных мероприятий до 4 августа 2018 года. Подрядчик по факту не выполнил работы в полном объеме, а верхний слой пруда-накопителя абсорбировал с нарушениями. Однако акты выполненных работ на сумму более 800 млн рублей были подписаны сторонами, а бюджетные деньги были перечислены подрядчику.

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