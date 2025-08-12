Общество

Волгоградцам рассказали, как не попасть на аферистов при онлайн-покупках

12.08.2025 10:24
Мошенники активно создают фейковые сайты по продаже товаров для хищения денежных средств россиян. Как отличить настоящий сайт от фейкового, рассказали 12 июля в официальном Telegram-канале Киберполиции. 

Как уточняют специалисты, самым ярким сигналом является перенос общения в мессенджеры. Аферисты зачастую избегают различные платформы, где может сохраниться история переписки и действует функция защиты покупателей. Также зачастую они просят внести предоплату или «возвратный» взнос на покупку товара, давя на срочность оплаты.

Чтобы усыпить бдительность жертвы, злоумышленники сначала обещают в ближайшие несколько минут вернуть предоплату, а при внесении взноса резко увеличивают ее сумму. Помимо изменения суммы, мошенники могут изменить и реквизиты. Пока заказ не оформлен, покупателю невозможно сделать возврат. 

Кроме того, для эффективности своей схемы они выбирают один единственный сервис доставки для контроля своей жертвы. При этом заставляют также оплатить и страховку за доставку товара до передачи его в службу доставки. 

