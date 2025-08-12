Четырех волгоградцев накажут рублём за съемку атак БПЛА

В Волгоградской области к административной ответственности привлечены местные жители, которые снимали на фото и видео атаки вражеских БПЛА и работу средств ПВО в августе текущего года. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия региона. Речь идет, по данным ИА «Высота 102», о жителях Суровикинского района.

Напомним, что в Волгоградской области в феврале текущего года вступили в силу поправки в региональный кодекс об административной ответственности, предусматривающий крупные штрафы за съёмку БПЛА. Так, в соответствии со статьей 13.28 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности пойманные на распространении запрещенной информации граждане наказываются штрафами в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностные лица – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; юридические лица – от 300 тысяч до 1 млн рублей.

- В августе 2025 года за нарушение требований данного постановления в отношении четырёх жителей Волгоградской области составлены протоколы об административном правонарушении, по ст. 13.28 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности, - сообщила антитеррористическая комиссия.

Чтобы не нарваться на штраф, в Волгоградской области запрещено публиковать данные:

- о работе ПВО и РЭБ, последствиях этой работы;

- местах падения БПЛА и поражения объектов;

- о средствах противодействия БПЛА;

- о расположении военных объектов и объектов правоохранительных органов, а также объектах инфраструктуры и т.д.

- Любое видео с места прилёта БПЛА, каждый кадр разрушений, дыма или работающей ПВО — это информация, которая может быть использована против России. Украинские неонацисты активно мониторят как федеральные и региональные СМИ, так и социальные сети, менеджеры Интернет, а также личные аккаунты граждан. Все эти материалы анализируются: где упал дрон, сработала ли ПВО, какие именно объекты пострадали, как быстро прибыли спасатели и военные, - пояснили в антитеррористической комиссии. - Подобная информация может стать поводом для новых, ещё более точных ударов и подвергает опасности не только вашу жизнь, но и жизнь ваших родных и близких.

Фото из архива V102.RU