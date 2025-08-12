Волгоградскую сеть subway выставили на продажу за 12,5 миллиона

В Волгограде выставлена на продажу популярная сеть фастфуда subway за 12,5 миллиона рублей. Как сообщает V102.RU, соответствующее объявление появилось на специализированной онлайн-платформе в начале августа текущего года.

Владелец четырех точек subway пояснил, что продает готовый бизнес в связи с новым проектом.

- Хочу найти новoго владельца своему «ребенку», который воспитывается мною 13 лет! Отдам только в добрые руки, которые хотят успешно и продуктивно работать, - отмечается в объявлении.

На продажу выставлены четыре точки в Волгограде, где в общей сложности трудятся 25 человек. Все помещения находятся в аренде. Владелец утверждает, что несмотря на расходы прибыль составляет 1 миллион рублей, поэтому вложения за год должны окупиться.

Отметим, что в Волгограде также в настоящее время продается сеть пекарен и точки по продаже кофе с собой.

