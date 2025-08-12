Юных экстремалов с острова Зеленый поставят на учет в ПДН

Рейд по необорудованным местам купания на Ахтубе прошел в Волжском. Особое внимание, рассказали в администрации городского округа Волгоградской области, было уделено детям, которые купались в реке без присмотра взрослых, а также экстремалам.

В очередной раз спасатели зафиксировали прыжки детей с автомобильного моста на острове Зеленый. Материалы переданы в ПДН. За купание в несанкционированных местах гражданам грозят штрафы до 4 тысяч рублей.