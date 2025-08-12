«Обращались в суд, а попали на судилище»: кассация в Краснодаре не смогла защитить волгоградку, разорённую угонщиком её же автомобиля





В Краснодаре 4-й кассационный суд отказал в пересмотре резонансного дела о ДТП, совершённом в Волгограде угонщиком автомобиля. Мужчина, незаконно находясь за рулём «Лады», в Ворошиловском районе на ул. им. Куприна врезался в Honda CR-V, серьёзно повредив иномарку. Ущерб от аварии эксперты оценили в 605 тыс. рублей. При этом решением Волгоградского областного суда вся финансовая ответственность за произошедшее была возложена не на виновника, а на владелицу автомобиля Надежду Киселёву.

– Мы очень надеялись, что кассация остановит это издевательство над правом и логикой, однако в Краснодаре отказалась пересматривать решение коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда, – рассказала дочь хозяйки угнанной «Лады» Анастасия Попова.

В опубликованном определении 4-й кассационный суд ссылается, что суть претензий стороны защиты выходит за рамки его компетенции.

– Выражая несогласие с возложением ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, на ответчика Киселеву Н.С., кассатор фактически выражает несогласие с произведенной судом апелляционной инстанции оценкой доказательств по делу. При этом исследование и оценка доказательств по делу, установление фактических обстоятельств дела, а также переоценка выводов судов о фактических обстоятельствах относятся к компетенции судов первой и апелляционной инстанций. При рассмотрении вопроса о наличии оснований для пересмотра дела в кассационном порядке учитываются фактические обстоятельства, установленные судебными актами, вступившими в законную силу, – говорится в опубликованном в картотеке суда решении.

Напомним, в сентябре 2023 года Надежда Киселёва вместе со своей дочкой Анастасией Поповой отправились по путёвке в Сочи. До места отдыха родственники добрались ж/д транспортом, а свой поломанный автомобиль оставили дома в гараже.

Пор версии Киселёвых, сожитель Анастасии проник в помещение, подремонтировал и угнал «Ладу». При этом мужчина не был вписан в страховку, не имел доверенности на управление машиной и не получал разрешения от Надежды Киселёвой на использование личного транспорта.

Сразу после того как вскрылось произошедшее, мужчина попросил Надежду и Анастасию не заявлять в полицию об угоне, пообещав полностью решить вопрос с водителем пострадавшей иномарки. Однако, водитель Honda CR-V вскоре подал в суд. Решением Иловлинского районного суда на Святослава С. была возложена ответственность за компенсацию ущерба от аварии в размере 605 тыс. рублей.

При этом во время апелляции Волгоградский областной суд пересмотрел это решение, посчитав, что Надежда Киселёва не приняла достаточных мер по контролю за принадлежащим ей автомобилем. Впоследствии 20 ноября 2024 года и это решение было отменено 4-м кассационным судом в Краснодаре, а дело направлено на повторное рассмотрение.

В результате Волгоградский областной суд уточнил формулировки, указав, что с 20 июля 2023 года Киселёва передавала право управления автомобилем своей дочери, для чего вписала её в страховку. При этом решением судебной коллегии сожительство Анастасии с мужчиной было названо «фактически брачными отношениями» и приравнено к полноценному юридически обязывающему союзу.

На этом основании судебная коллегия пришла к выводу, что злополучная «Лада» выбыла из пользования владелицы по её собственной воле. Не смутило суд даже возбужденное после начала судебных тяжб уголовное дело по факту угона автомобиля.

– Если честно, уже опускаются руки. Мы не ожидали такой правовой вакханалии. Все юристы, которым мы показывали последние решения областного и кассационного судов, в недоумении. Определения идут вразрез с Семейным кодексом и всей нормативно-правовой базой. Получается, не суд, а судилище какое-то. Сейчас готовимся к апелляции в Верховный суд РФ. Это всё очень большие деньги и, конечно же, стресс. Сильнее всего эту несправедливость переживает моя мама. Она никак не может понять, как в правовом государстве на жертву угона могут возложить ответственность за совершённое в ходе этого преступления ДТП, – подчеркнула Анастасия Попова.

Отметим, по данным пострадавших от угона автомобиля, в настоящее время расследование уголовного дела об угоне находится на завершающей стадии. Семья Киселёвых надеется, что прокуратура успеет направить материалы в суд до 4 сентября, когда истекает срок давности по данному преступлению. В свою очередь в прокуратуре Волгоградской области уточнили, что на текущий момент уголовное дело в надзорный орган пока что не поступало.