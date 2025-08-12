В Волгограде и области с начала лета утонули 18 взрослых и трое детей





В Волгоградской области с начала лета на водоемах произошло 29 несчастных случаев, в результате чего утонул 21 человек, включая троих детей. Информацией об этом 12 августа поделились в ГУ МЧС России по региону. Всего с начала года, по данным спасателей МЧС, утонуло 42 человека.

– На водоемах Волгоградской области с начала года зарегистрировано 50 происшествий, в результате которых погибло 42 человека и спасено 11. Одно происшествие было связано с ненадлежащим использованием маломерного судна, – сообщили в управлении. – В сравнении с аналогичным периодом прошлого года обстановка на водоёмах улучшилась, количество происшествий сократилось на четверть, гибель снизилась почти на 20 процентов.

Говоря о летнем периоде, в региональном МЧС уточняют, что к середине августа 2024 года на водоемах Волгоградского региона было зарегистрировано 40 происшествий. В результате 32 человека утонули, четверо из них – дети.

– Основной причиной происшествий с гибелью людей на водных объектах является купание в необорудованных местах, таких происшествий более 50% от общего числа погибших и все они регистрируются именно в летний период. Около 5% происшествий с гибелью людей происходит при эксплуатации маломерных судов. В среднем в 10% случаев гибнут дети, находясь у воды без сопровождения взрослых либо внимание взрослых к детям было недостаточным при посещении водоёмов. Порядка 30% случаев гибели происходит при несоблюдении мер безопасности при посещении водоёмов, это обычная бытовая неосторожность, – уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.