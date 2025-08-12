Происшествия

В Волгограде и области с начала лета утонули 18 взрослых и трое детей

12.08.2025 18:46
В Волгоградской области с начала лета на водоемах произошло 29 несчастных случаев, в результате чего утонул 21 человек, включая троих детей. Информацией об этом 12 августа поделились в ГУ МЧС России по региону. Всего с начала года, по данным спасателей МЧС, утонуло 42 человека.

На водоемах Волгоградской области с начала года зарегистрировано 50 происшествий, в результате которых погибло 42 человека и спасено 11. Одно происшествие было связано с ненадлежащим использованием маломерного судна, – сообщили в управлении. – В сравнении с аналогичным периодом прошлого года обстановка на водоёмах улучшилась, количество происшествий сократилось на четверть, гибель снизилась почти на 20 процентов. 

Говоря о летнем периоде, в региональном МЧС уточняют, что к середине августа 2024 года на водоемах Волгоградского региона было зарегистрировано 40 происшествий. В результате 32 человека утонули, четверо из них – дети. 

– Основной причиной происшествий с гибелью людей на водных объектах является купание в необорудованных местах, таких происшествий более 50% от общего числа погибших и все они регистрируются именно в летний период. Около 5% происшествий с гибелью людей происходит при эксплуатации маломерных судов. В среднем в 10% случаев гибнут дети, находясь у воды без сопровождения взрослых либо внимание взрослых к детям было недостаточным при посещении водоёмов. Порядка 30% случаев гибели происходит при несоблюдении мер безопасности при посещении водоёмов, это обычная бытовая неосторожность, – уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. 

19:31
В Камышине появится филиал Донецкого высшего общевойскового командного училищаСмотреть фотографии
18:48
«Кусали, щипали и били об кровать»: 11-летний сирота из Волжского после трех дней в лагере попал к неврологуСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде и области с начала лета утонули 18 взрослых и трое детейСмотреть фотографии
17:48
Кандидатов с судимостью и гражданством Турции не пустили на выборы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:23
Волжской ГЭС присвоили имя Федора ЛогиноваСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградской области похоронят погибшего 51-летнего контрактника Владимира ШевцоваСмотреть фотографии
16:11
Юных экстремалов с острова Зеленый поставят на учет в ПДНСмотреть фотографии
15:39
«Отбросило к остановке»: в Волжском камера сняла жуткий наезд иномарки на пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
«Она пережила единственную дочь»: в Волгограде простятся с экс-педагогом «Серебряковки»Смотреть фотографии
14:55
В Волгограде 16 августа выберут лучшего водителя грузовика России: программа дняСмотреть фотографииCмотреть видео
14:14
«Обращались в суд, а попали на судилище»: кассация в Краснодаре не смогла защитить волгоградку, разорённую угонщиком её же автомобиляСмотреть фотографии
13:58
Под Волгоградом полицейские обнаружили в полях бараки мигрантов-нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Волгоградскую сеть subway выставили на продажу за 12,5 миллионаСмотреть фотографии
13:25
Суд ужесточил приговор по делу экс-главы Елани ГугучкинаСмотреть фотографии
12:44
Ливни с градом обрушатся 12 августа на северо-восток Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:43
«Клеветал из-за отказа девушки»: СК дал подробности по новому делу админа «Острова Свободы» СеренкоСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде в ЧП с обгоревшим рабочим обвиняют мастера по разметке дорогСмотреть фотографии
11:45
Волгоградский «Ротор» обновил рекорд посещаемости сезонаСмотреть фотографии
11:32
Четырех волгоградцев накажут рублём за съемку атак БПЛАСмотреть фотографии
11:31
«Такие знания удивляют даже взрослых»: 13-летний фанат трамваев из Волгограда набирает популярность в социальных сетяхСмотреть фотографии
10:30
«Других сроков не будет»: Андрей Бочаров поручил завершить реконструкцию ЦУМа в течение трёх летСмотреть фотографии
10:24
Волгоградцам рассказали, как не попасть на аферистов при онлайн-покупкахСмотреть фотографии
10:14
Компания молодежи в Волжском врезалась в дерево, один человек погибСмотреть фотографии
09:57
Жителей Волжского временно оставят без горячей водыСмотреть фотографии
09:39
Безоружных охранников нанимают волгоградские чиновники за 2,1 млнСмотреть фотографии
09:36
Под Волгоградом у директора УК арестовали машину из-за зарплатных долговСмотреть фотографии
08:50
Под Волгоградом у собственника изъяли заброшенную землюСмотреть фотографии
07:59
«Нас объявили неэффективными»: в Волгограде в поселке Гумрак разом уволились все почтальоныСмотреть фотографии
07:55
Юный волгоградский болельщик посетил тренировку «Ротора» по приглашению Дениса БояринцеваСмотреть фотографии
07:28
В четырех школах Волжского завоют сиреныСмотреть фотографии
 