В Волгограде прощаются с Людмилой Калуженковой - бывшим преподавателем Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова. Как сообщает V102.RU, бывшие коллеги Людмилы Вячеславовны поделились печальной новостью, которую сегодня, 12 августа, опубликовала и консерватория.

Людмила Калуженкова ушла из жизни в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. В 2009 году в результате крушения вертолета Ми-8 погибла ее единственная дочь Евгения Калуженкова, которая возглавляла тогда пресс-службу ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».

- К сожалению, трагические события вырвали из ее жизни любимую дочь. Возможно это и послужило уходом из консерватории. Но она всегда была с нами, всегда в курсе всех новостей. Светлая память останется в сердцах тех, кто знал и любил Людмилу Вячеславовну! - написали ее бывшие коллеги.

Людмила Калуженкова окончила Горьковскую консерваторию и много лет преподавала в «Серебряковке». Студентов ее класса специального фортепиано и камерного ансамбля всегда отличала высокая профессиональная подготовка и эмоциональная яркость. Коллеги вспоминают о ней, как о блестящем концертмейстере и ансамблисте.

Коллаж V102.RU