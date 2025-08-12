Похороны погибшего на СВО Владимира Шевцова пройдут в хуторе Галушкинский Новоаннинского района Волгоградской области. Владимир подписал контракт с Минобороны в сентябре 2024 года и отправился в зону СВО.
В начале февраля 2025 года связь родных с Владимиром Шевцовым оборвалась. Несмотря ни на что, близкие верили, что их любимый человек жив, но позднее его гибель подтвердили официально.
Владимиру Шевцову был 51 год. У него остались жена и двое детей. Простятся с героем 14 августа на его малой родине.
Фото: Новоаннинский сегодня / t.me