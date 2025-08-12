Юный волгоградский болельщик посетил тренировку «Ротора» по приглашению Дениса Бояринцева

Отметим, Алексей недавно стал героем одного из видео автора телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым». По завершении гостевого матча стартового тура Первой лиги против ульяновской «Волги» 19 июля, который завершился в пользу волгоградцев со счетом 2:1, Сергей Ильёв взял небольшой комментарий у двух болельщиков «Ротора», посетивших встречу в Ульяновске - Антона и его сына Алексея. На один из вопросов журналиста мальчик ответил, что его любимый футболист в «Роторе» сейчас - главный тренер Денис Бояринцев. На что юный любитель футбола в ответ получил подарок от наставника волгоградского коллектива в виде приглашения на тренировку.