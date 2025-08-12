Юный волгоградский болельщик посетил тренировку «Ротора» по приглашению Дениса Бояринцева

Юный болельщик «Ротора» Алексей посетил тренировку сине-голубых по приглашению главного тренера команды Дениса Бояринцева, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
Отметим, Алексей недавно стал героем одного из видео автора телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым». По завершении гостевого матча стартового тура Первой лиги против ульяновской «Волги» 19 июля, который завершился в пользу волгоградцев со счетом 2:1, Сергей Ильёв взял небольшой комментарий у двух болельщиков «Ротора», посетивших встречу в Ульяновске - Антона и его сына Алексея. На один из вопросов журналиста мальчик ответил, что его любимый футболист в «Роторе» сейчас - главный тренер Денис Бояринцев. На что юный любитель футбола в ответ получил подарок от наставника волгоградского коллектива в виде приглашения на тренировку.
Алексей вместе с отцом посетил одно из занятий и пообщался с Бояринцевым и игроками. Также мальчик признался, что на самом деле любимый футболист команды у него - голкипер Никита Чагров, а на том видео он просто волновался. «Ротор» устроил юному довольному болельщику поздравительный коридор и «посвятил в члены команды». Также Антон и Алексей и команда сделали совместную фотографию на память.
Напомним, 10 августа «Ротор» дома обыграл «Уфу» в четвертом туре Первой лиги.
Фото: СК «Ротор» /vk.com