В Камышине появится филиал Донецкого высшего общевойскового командного училища





В городе Камышине Волгоградской области на базе бывшего высшего военного строительного училища создадут филиал Донецкого высшего общевойскового командного училища. Как сообщает V102.RU, в будущее военное учебное заведение уже открыт набор преподавателей сразу на несколько направлений.

Так, в учебное заведение ищут преподавателей: английского языка, русского языка и культуры речи, высшей математики физики, инженерной графики, информационных технологий, технической механики и химии.

Узнать более подробную информацию можно при обращении в Территориальный центр занятости населения города Камышина по адресу: г. Камышин, пл. Павших Борцов, дом 9, помещение 38. Или по номерам телефона: 8 (84457) 5-08-30, 8 904 414 82 21.