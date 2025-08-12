В Волгограде в предстоящую субботу, 16 августа, на парковке возле стадиона «Волгоград Арена» пройдут всероссийские соревнования, по итогам которых выберут лучшего водителя грузовика.





ИА «Высота 102» выступает информационным партнером мероприятия. Для удобства гостей публикуем подробное расписание этого дня.

16 августа, Волгоград, парковка возле «Волгоград Арены»

10:00 - 11:00 – открытие Федерального этапа конкурса водительского мастерства «Лучший Водитель России - 2025», а также мероприятий для посетителей. В это это время начнут работать выставочные и развлекательные локации.

11:00 - 12:00 – Начало конкурсной программы (старт заездов) и объявление конкурсантов

12:00 - 12:30 – Торжественное открытие мероприятия

12:30 - 14:00 – Выступление военно-патриотического музыкального ансамбля, продолжение конкурсной программы, работа всех интерактивных площадок мероприятия

14:00 - 14:10 – Выступление детской группы чир-лидеров в поддержку конкурсантов мероприятия

14:10 - 14:35 – Показательное выступление «Мотоджимхана»

14:35 - 15:00 – Технический перерыв конкурсной площадки, замена конкурсного автомобиля, обед конкурсантов, сотрудников, обеспечивающих работу мероприятия, музыкальная пауза, розыгрыш подарков

15:00 - 17:00 – Продолжение конкурсной программы «Лучший водитель России - 2025», работа всех интерактивных площадок мероприятия

17:00 - 17:20 – Показательное выступление спасателей по тушению, вскрытию автомобиля

17:20 - 17:40 – Выступление кавер-группы «Найт Лайф»

17:40 - 18:10 – Торжественное награждение конкурсантов, официальное закрытие мероприятия.

18:10 - 18:30 – Выступление кавер-группы «Найт Лайф»

18:30 - 19:00 – Объявление результатов онлайн-квеста с вручением подарков, фотосессии с участниками, окончание мероприятия.

Отметим, что в состязаниях примут участие 17 конкурсантов из разных регионов России. А зрителями соревнований в центре Волгограда могут стать все жалеющие – вход бесплатный. Каждый сможет окунуться в виртуальную реальность и ощутить себя водителем большегруза. Для юных гостей мероприятия будет установлена настоящая трасса с машинами на радиоуправлении – Школа юных водителей России!

На состязаниях будет работать фотограф ИА «Высота 102» – по окончании дня ищите себя и друзей в нашем отчетном фоторепортаже на сайте и в Telegram-канале.