«Такие знания удивляют даже взрослых»: 13-летний фанат трамваев из Волгограда набирает популярность в социальных сетях





Увлечение волгоградца Максима Дубровского уже не назовешь детским. В свои 13 лет он знает все маршруты городского транспорта, разбирается в моделях трамваев и автобусов и заражает своей страстью пользователей соцсетей. О хобби, удивляющем даже родителей школьника, – в материале ИА «Высота 102».

Поездами и трамваями Максим увлекся ещё в детстве. Выходя на балкон, он подолгу рассматривал станцию «Волгоград-2» и наблюдал за проезжающим мимо транспортом.

- С детства у меня было много игрушечных поездов и трамваев. А с 2019 года я стал собирать бумажные модели городского транспорта, - рассказывает семиклассник. – Больше всего мне нравятся именно трамваи. Мне кажется, что в каждом из них есть душа. Для настроения я безо всякого повода могу проехать на них несколько кружочков. Особенно по своему любимому пятому маршруту. Вообще, если выбирать между машиной и общественным транспортом, то лично я всегда выберу общественный транспорт.





Принципиальной разницы между старыми и новыми вагонами для волгоградского школьника нет. И все же старые трамваи с их потертыми креслами и слегка потускневшими стеклами кажутся ему и атмосфернее, и интереснее.

- У меня был любимый трамвай Tatra КТ8D5. Единственный в стране! А в 2019 году его сняли с линии и отправили в Москву, - отмечает подросток. - Я, кстати, изучаю транспорт не только в Волгограде, но и в Волжском – там, на мой взгляд, можно найти больше интересных моделей. Я делаю их фотографии и, выкладывая в социальные сети, получаю отклики уже взрослых людей, которые катались на них еще в детстве. Многие из них искренне удивляются, узнавая, что так глубоко этой темой интересуется 13-летний мальчик.





Своим увлечением Максим Дубровский «заразил» в социальных сетях и многих сверстников, и младшего брата. Впрочем, некоторым приятелям его тяга к вагонам трамвая кажется несовременной.

- Кто-то считает мое хобби странным и несовременным. Но с теми, кто поддерживает его, мы с удовольствием катаемся на трамвае. С другом однажды ходили на экскурсию в депо №5. Сколько всего интересного нам там рассказали! - улыбается Максим. - Меня действительно очень привлекает эта сфера, и в будущем я хочу стать вагоновожатым.





Такая страсть к городскому транспорту родных Максима сначала удивляла. Но и тогда, и сейчас близкие поддерживали мальчишку на его пути.

- Сын настолько растворен в этой теме, что поезда и трамваи - наше все, - с теплом говорит мама Максима, Екатерина. - Лично для меня все вагоны плюс-минус похожи друг на друга. А он с жаром рассказывает, что увидел какую-то редкую модель, описывает, чем именно она отличается от других. Порой мы искренне удивляемся его знанием темы и сами учимся у него. Кто бы еще рассказал нам столько тонкостей и нюансов!

Фото Максима Дубровского