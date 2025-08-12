Компания молодежи в Волжском врезалась в дерево, один человек погиб

Смертельная авария произошла ночью в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и врезался в дерево.

ДТП произошло напротив строения №18в по ул. 7-я Автодорога в городской промзоне. По предварительным данным, у водителя легковушки не было прав управления.

В результате аварии пострадали три человека. С места происшествия их доставили в больницу, где один скончался. По данным информагентства, в разбившейся машине находилась компания молодежи. Пострадавшим не более 20 лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области