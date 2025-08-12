Происшествия

Компания молодежи в Волжском врезалась в дерево, один человек погиб

Происшествия 12.08.2025 10:14
0
12.08.2025 10:14


Смертельная авария произошла ночью в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и врезался в дерево.

ДТП произошло напротив строения №18в по ул. 7-я Автодорога в городской промзоне. По предварительным данным, у водителя легковушки не было прав управления.

В результате аварии пострадали три человека. С места происшествия их доставили в больницу, где один скончался. По данным информагентства, в разбившейся машине находилась компания молодежи. Пострадавшим не более 20 лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
11.08.2025 16:17
Происшествия 11.08.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2025 14:45
Происшествия 11.08.2025 14:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2025 14:15
Происшествия 11.08.2025 14:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2025 13:30
Происшествия 11.08.2025 13:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2025 13:12
Происшествия 11.08.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2025 10:42
Происшествия 11.08.2025 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2025 10:30
Происшествия 11.08.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.08.2025 11:36
Происшествия 10.08.2025 11:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.08.2025 10:36
Происшествия 10.08.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2025 20:43
Происшествия 09.08.2025 20:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2025 16:50
Происшествия 09.08.2025 16:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2025 10:49
Происшествия 09.08.2025 10:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2025 08:20
Происшествия 09.08.2025 08:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.08.2025 17:18
Происшествия 08.08.2025 17:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.08.2025 11:15
Происшествия 08.08.2025 11:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:28
Волгоградскую сеть subway выставили на продажу за 12,5 миллионаСмотреть фотографии
13:25
Суд ужесточил приговор по делу экс-главы Елани ГугучкинаСмотреть фотографии
12:44
Ливни с градом обрушатся 12 августа на северо-восток Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:43
«Клеветал из-за отказа девушки»: СК дал подробности по новому делу админа «Острова Свободы» СеренкоСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде в ЧП с обгоревшим рабочим обвиняют мастера по разметке дорогСмотреть фотографии
11:45
Волгоградский «Ротор» обновил рекорд посещаемости сезонаСмотреть фотографии
11:32
Четырех волгоградцев накажут рублём за съемку атак БПЛАСмотреть фотографии
11:31
«Такие знания удивляют даже взрослых»: 13-летний фанат трамваев из Волгограда набирает популярность в социальных сетяхСмотреть фотографии
10:30
«Других сроков не будет»: Андрей Бочаров поручил завершить реконструкцию ЦУМа в течение трёх летСмотреть фотографии
10:24
Волгоградцам рассказали, как не попасть на аферистов при онлайн-покупкахСмотреть фотографии
10:14
Компания молодежи в Волжском врезалась в дерево, один человек погибСмотреть фотографии
09:57
Жителей Волжского временно оставят без горячей водыСмотреть фотографии
09:39
Безоружных охранников нанимают волгоградские чиновники за 2,1 млнСмотреть фотографии
09:36
Под Волгоградом у директора УК арестовали машину из-за зарплатных долговСмотреть фотографии
08:50
Под Волгоградом у собственника изъяли заброшенную землюСмотреть фотографии
07:59
«Нас объявили неэффективными»: в Волгограде в поселке Гумрак разом уволились все почтальоныСмотреть фотографии
07:55
Юный волгоградский болельщик посетил тренировку «Ротора» по приглашению Дениса БояринцеваСмотреть фотографии
07:28
В четырех школах Волжского завоют сиреныСмотреть фотографии
07:19
Два торговых центра с парковками собираются построить в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:01
В Михайловке передали награды родным шестерых погибших на СВО героевСмотреть фотографии
06:32
Карантин по бешенству объявили в селе и городе Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:06
В Госдуме нашли ещё 80 причин для лишения новоиспечённых россиян гражданстваСмотреть фотографии
21:10
Волгоградцев приглашают на конные скачки в честь 80-летия ПобедыСмотреть фотографии
20:31
В России нехватку школьных учителей уменьшат за счёт студентов-третьекурсниковСмотреть фотографии
19:59
В Волгоградской области за три недели ГАИ выявила 11,7 тыс. нарушений ПДДСмотреть фотографииCмотреть видео
18:01
Следком возбудил дело после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули КоролевойСмотреть фотографии
17:55
Ростовчанам вслед за волгоградцами запретили снимать на фото и видео атаки БПЛАСмотреть фотографии
17:45
Не для слабонервных: на видео засняли первый запуск экстремального аттракциона в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
В жилом комплексе «Колизей» открыли «Южный Парк»Смотреть фотографии
17:19
УФНС напомнило волгоградцам порядок предоставления льгот для участников СВОСмотреть фотографии
 