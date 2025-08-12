Волжской ГЭС присвоили имя Федора Логинова





Филиал ПАО «РусГидро» официально зарегистрировал новое название Волжской ГЭС – «Волжская гидроэлектростанция имени Ф.Г. Логинова». Как сообщает V102.RU, такое имя было решено присвоить гидроузлу в честь начальника строительства и основателя города-спутника – Федора Георгиевича Логинова.

Решение стало итогом полугодовой работы по увековечиванию памяти выдающегося организатора гидростроения.

– Фёдор Логинов – человек-легенда. Без него не было бы ни ГЭС, ни самого Волжского. Теперь его имя навсегда вписано в историю нашего города, – сообщил мэр города Игорь Воронин.

Отметим, имя Логинова в Волжском также носит главная въездная улица города, школа №1 и городской стадион.

Фото: Андрей Поручаев (архив)