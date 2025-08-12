



В Городищенском районе Волгоградской области полицейские вскрыли очередное место проживания нелегальных мигрантов. Иностранные специалисты были обнаружены силовиками в замаскированных бараках, построенных посреди лесопосадок на территории сельскохозяйственных угодий в семи километрах от райцентра.







- Сотрудники полиции установили, что данные граждане зарегистрированы в дачном доме 41-летней жительницы Городищенского района, хотя фактически там не проживают. Женщина зарегистрировала их, зная, что прибывшие будут проживать в другом месте, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Отметим, в отношении волгоградки, легализовавшей иностранных специалистов, возбуждено уголовное дело. Ей грозит штраф, исправительные работы либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области