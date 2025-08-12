Общество

Под Волгоградом у собственника изъяли заброшенную землю

Общество 12.08.2025 08:50
Суд изъял земельный участок у собственника для его продажи с публичных торгов. В управлении Россельхознадзора по Волгоградской области рассказали, что еще в 2024 году специалисты установили факт зарастания земли, расположенной в Камышинском районе,  сорняками и кустарниками на участке площадью 10,8 га, где отсутствовали следы деятельности по выращиванию сельхозкультур, тогда как у земли было именно это назначение. 

Собственник был привлечен к административной ответственности, ему также было выдано предписание об устранении нарушений. Однако в обозначенный срок владелец земли так и не исполнил. 

В связи с этим была инициирована процедура изъятия земельного участка в связи с неиспользованием по целевому назначению. 

Суд иск удовлетворил – землю у недобросовестного пользователя забрали и теперь реализуют ее с торгов. 


