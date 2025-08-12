Под Волгоградом у собственника изъяли заброшенную землю

Суд изъял земельный участок у собственника для его продажи с публичных торгов. В управлении Россельхознадзора по Волгоградской области рассказали, что еще в 2024 году специалисты установили факт зарастания земли, расположенной в Камышинском районе, сорняками и кустарниками на участке площадью 10,8 га, где отсутствовали следы деятельности по выращиванию сельхозкультур, тогда как у земли было именно это назначение.
Собственник был привлечен к административной ответственности, ему также было выдано предписание об устранении нарушений. Однако в обозначенный срок владелец земли так и не исполнил.
В связи с этим была инициирована процедура изъятия земельного участка в связи с неиспользованием по целевому назначению.
Суд иск удовлетворил – землю у недобросовестного пользователя забрали и теперь реализуют ее с торгов.