Волгоградский «Ротор» обновил рекорд посещаемости сезона

Матч «Ротора» и «Уфы» 10 августа на «Волгоград Арене» стал самым посещаемым в четвертом туре Первой лиги и собрал больше всех зрителей на одной игре в нынешнем первенстве, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость».
Воскресную встречу в городе-герое, которая завершилась в пользу хозяев со счетом 1:0, посетили 18256 болельщиков. Это заметно больше, чем было людей на матчах «Челябинск» - «Волга» (7084 человека) и «СКА-Хабаровск» - «Чайка» (5477). Также противостояние «Ротора» и «Уфы» собрало 41% аудитории от всей посещаемости в туре (суммарный показатель девяти матчей - 44895).
18256 болельщиков - это рекорд не только тура, но и всего старта сезона. Напомним, предыдущий лучший результат также установили волгоградские поклонники футбола по итогам игры «Ротора» и «Енисея» 4 августа. Тогда стадион посетили 15838 человек.
В следующем матче «Ротор» в Саратове сыграет с местным «Соколом» 16 августа, а 25 августа на «Волгоград Арене» сине-голубые примут московское «Торпедо». Билеты на эту встречу можно приобрести на сайте kassir.ru.
Фото: Андрей Поручаев V102.RU