



С 18 августа жители посёлка Гумрак в Дзержинском районе Волгограда могут столкнуться с проблемами при получении писем, посылок, квитанций, а также пенсий и социальных выплат. Местное отделение «Почты России» № 400122, обслуживающее населённый пункт, где проживает порядка 6 тыс. человек, может ограничить свою работу из-за массового увольнения сотрудников. Отсюда разом рассчитались начальник отделения, трое почтальонов и оператор.

Новая материальная модель

По словам работников отделения, последние годы люди трудились в откровенно спартанских условиях.

- В марте 2024 года у нас вышла из строя система водоснабжения. Отделение оказалось полностью без воды. Многократно били в набат. Лично я писала служебные записки вышестоящему руководству, но всё безрезультатно. Один раз даже комиссия какая-то приезжала. Но там посмотрели на всё это и лишь развели руками, - рассказала журналистам экс-руководитель отделения Мария Денисова.

В результате был найден единственный выход – «Почта России» организует для своих сотрудников подвоз воды.





- Но она была техническая. Пить её невозможно. Всё это время мы вынуждены со своих и без того не самых больших зарплат складываться на бутилированную воду, а привозную использовали для туалета. Но даже подвоз был организован очень странно. Это всё было свалено на нас. Подготовим заявку – через какое-то время пришлют. Нет – отделение полностью останется без воды. При этом в восстановление стационарного водоснабжения никто не хочет вкладываться, - продолжила волгоградка.

Но беда, как водится, не приходит одна. Через год в отделении «прописали» сотрудников почтового соседнего отделения № 400036 из посёлка Аэропорт. Вернее, сотрудницу. Одну единственную, оставшуюся в строю.

- Это произошло в мае 2025 года. У 36-го отделения возникли проблемы с помещением, и оно переехало к нам. У нас и раньше-то было тесновато. По сути, несколько комнат: клиентская и техническая зоны, а также помещение для почтальонов. После того как к нам переехали коллеги, всех наших сотрудников загнали в одно единственное помещение площадью порядка 12 кв. метров. Здесь едва столы удалось уместить. И то все сидят и друг другу мешаются. Позже приезжала супервайзер. Промеж столов попыталась уместить ещё и товар, который мы должны продавать. Вы можете себе представить? Здесь люди-то с трудом помещались, а сюда ещё затащили продукты питания вперемешку с бытовой химией, - сетует экс-руководитель.

В добавок ко всему с началом 2025 года в отделение пришла разнарядка о сокращении штата почтальонов.

- У нас в начале года имелись 3,8 ставки. Фактически работало четыре почтальона, которые обслуживали четыре участка. Этого было достаточно для населённого пункта с 6 тыс. населения. Мои девочки выходили и во внеурочное время работать, иногда и в выходные дни, чтобы успеть разнести квитанции людям и доставить пенсию. Работа не из лёгких, но они её делали. У руководства же другой взгляд на этот счёт. В начале 2025 года нам было сказано, что если кто-то уволится, то одна ставка будет навсегда сокращена.

Почтальоны до последнего держались, но большинство из них – уже пожилые люди. Посвящая себя этой работе за довольно скромную зарплату, они на протяжении многих лет были лишены индексации пенсии.

- 31 июля одна из моих почтальонов написала заявление о расчёте. Она проработала в отделении 13 лет. У нас была достигнута договорённость с главпочтамтом о том, что её вскоре примут обратно. Однако в результате нас всех обманули. Ставку забрали. Почтальона обратно оформлять отказались. Её обязанности вменили оставшимся сотрудникам, - продолжила бывшая руководительница отделения.





Накипело

Естественно, что выполнять больший объём работы без каких-либо доплат сотрудники отказались.

- Почтовые отправления и платёжки по четвёртому участку у нас складывались в ящики. Разносить их было некому. Когда руководство узнало об отказе сотрудников бесплатно работать, к нам вновь приехало начальство. Людей начали откровенно запугивать. Сказали, что сократят ещё одну ставку, оставив 6-тысячному Гумраку всего двоих почтальонов.

Работники попытались привлечь внимание к происходящему межрегиональной дирекции «Почты России», куда начальник отделения направила служебную записку. Но никакой реакции вновь не последовало. В результате сотрудники решили в полном составе уволиться.

- Меня уже рассчитали. Мои девочки дорабатывают до 15 числа. С 1 августа к нам в отделение приняли новую начальницу. Найти других сотрудников объективно невозможно. Здесь в своё время ещё одного почтальона несколько лет искали, а теперь нужно укомплектовать весь штат отделения. Если начальница не рассчитается вслед за нами, то ей придётся выполнять помимо своей ещё и всю работу почтальонов, а также оператора, - подчеркнула Мария Денисова.

Больше всего в сложившейся ситуации пострадают люди с инвалидностью.

- Если за платёжками и письмами большая часть абонентов хотя бы теоретически могут прийти сами, отстояв в очереди, то люди с инвалидностью, пенсионеры, которым уже в силу возраста тяжело передвигаться, прийти в отделение не смогут. Соответственно, люди останутся без пенсий и пособий.





Один за всех и все на одного?

По словам экс-руководителя, прецедент совмещения начальником отделения сразу всех должностей не является чем-то новым для Волгограда.

- Переехавшее к нам 36-е отделение так и работает. Там осталась одна начальница, она самостоятельно развозит письма, сидит на выдаче, ведёт всю документацию. Но никто не знает, скольких сил ей это стоит и как долго она такой ритм выдержит. У нас же ситуация ещё сложнее – Гумрак намного больше.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в региональное управление «Почты России» с просьбой прокомментировать режим работы почтового отделения № 400122, а также информацию об условиях работы и недостойном отношении руководства, полученную от сотрудников.

В своём ответе управление не подтвердило и не опровергло факт массового увольнения сотрудников, подчеркнув, что пока что отделение работает в штатном режиме.

- Сейчас штат почтового отделения 400122 укомплектован. Оно работает по установленному графику. Сотрудники оказывают жителям все услуги. Мы находимся с нашими сотрудниками в диалоге и вместе решаем административные вопросы, - подчеркнули в пресс-службе УФПС Волгоградской области.

Кроме того, в организации выразили уверенность, что совсем без почтовых услуг посёлок Гумрак не окажется при любом развитии обстоятельств.

При этом жители посёлка не разделяют оптимизм «Почты России». Волгоградцы через интернет собирают подписи против "оптимизации" отделения.

Напомним, ранее редакция сообщала о переводе на двухдневную рабочую неделю отделения в Камышине. Здесь из-за увольнения сотрудников отделение принимает абонентов лишь по четыре часа в день. Новый подход к организации работы привил к образованию огромных очередей.

Коллаж: Алексей Костяков

Фото: Мария Денисова