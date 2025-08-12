Безоружных охранников нанимают волгоградские чиновники за 2,1 млн

Администрация Волгограда разместила извещение об оказании охранных услуг на городских мероприятиях. Согласно информации, опубликованной на сайте госзаказов, начальная стоимость контракта составила 2,1 миллиона рублей. Услуги охранников заказчик собирается заказывать за 2 дня до проведения мероприятия. Подразумевается организация шести пропускных пунктов, на которых одновременно могут выполнять свои обязанности около 170 человек.
К сотрудникам охранных агентств выдвигается ряд требований – они должны иметь соответствующие документы о прохождении обучения и повышения квалификации, иметь форменную одежду, радиостанции для связи. Оговаривается и функционал нанимаемых охранников - проведение обходов, пресечение проникновения в охраняемый объект, оказание первой помощи пострадавшим, а также умение пользоваться противогазами, спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, предохраняющими от воздействия продуктов горения и отравляющих веществ.
Интересно, что охранники не должны иметь оружия и спецсредств.
Фото V102.RU (архив)