«Отбросило к остановке»: в Волжском камера сняла жуткий наезд иномарки на пешехода

Происшествия 12.08.2025 15:39
В ночь с 11 на 12 августа в Волжском произошло жуткое ДТП у остановки общественного транспорта «Комсомольская улица». Около полуночи здесь иномарка на полном ходу сбила мужчину на пешеходном переходе. Момент наезда засняла одна из камер уличного наблюдения.



Судя по опубликованным кадрам, пешеход не смог правильно оценить дистанцию до приближающегося автомобиля и, не дождавшись его остановки, начал переходить дорогу. В свою очередь водитель иномарки также даже не попытался сбросить скорость, подъезжая к переходу. В результате от сильнейшего удара волжанина подкинуло в воздух и отбросило на несколько метров, после чего он упал и пролетел по асфальту ещё пару метров.

- Водитель, управляя автомобилем Nissan Almera, напротив строения № 50 по улице Горького совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии пострадавший получил увечья и был доставлен скорой помощью в больницу.

Фото и видео: POWERNET / vk.com

