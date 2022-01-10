Банк «Открытие»: рынок ипотеки в 2022 году ждет существенное охлаждение

Экономика 10.01.2022 14:04
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10.01.2022 14:04
Управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин о прогнозах ипотечного кредитования.
2021 год стал рекордным по объему жилищного строительства, количеству сделок по продаже жилья, а также выдачам ипотечных кредитов за всю историю наблюдений. В наступающем году мы, скорее всего, увидим некоторое снижение цен на недвижимость, рост ипотечных ставок и уменьшение объемов выдачи ипотеки.
В 2021 году рынок был разогрет государственной программой льготной ипотеки и поддержан ажиотажным спросом на жилье. Это привело к абсолютным рекордам как по количеству проданного жилья, так и по выдачам ипотечных кредитов.
В 2022 году рынок будет стремиться к равновесному состоянию. Первичный рынок будет поддерживаться множеством сохраняющихся льготных ипотечных госпрограмм. В октябре 2021 года в 16 регионах России средний выдаваемый ипотечный кредит был меньше чем 3 млн рублей. Еще в 26 регионах сумма кредита была в пределах 3-3,5 млн рублей. То есть почти половина регионов страны укладываются в максимальный размер кредита по государственной программе льготной ипотеки. И, следовательно, все еще могут рассчитывать на субсидированную ставку по госпрограмме вплоть до середины 2022 года. Кроме того, на Дальнем Востоке действует своя госпрограмма, которая позволяет сохранять доступность ипотеки на высоком уровне даже на фоне роста цен на жилье.
При этом на первичном рынке застройщики будут стараться сохранить рост экспонируемых цен. Однако с учетом продолжающегося пока цикла повышения ключевой ставки наиболее вероятным сценарием становится сохранение ставок по ипотеке на протяжении большей части 2022 года в диапазоне 10-12%. Что в совокупности с завершением цикла ажиотажного спроса будет вынуждать застройщиков давать дополнительные прямые и скрытые скидки. Цены на вторичное жилье будут сохраняться примерно на текущем уровне во многом благодаря инерции рынка. В совокупности среднегодовая фактическая цена продажи квартир может снизиться по отношению к уровням конца 2021 года на 3-5%.
Несмотря на некоторое снижение цен, неизбежное удорожание ипотеки повлияет на выдачи и рынок жилья. «Открытие Research» ожидает, что в 2022 году спрос начнет возвращаться к относительно умеренным уровням допандемийных 2018-2019 годов, когда ставки по ипотеке были близки к нынешнему прогнозируемому диапазону. По сравнению с этим периодом выдачи в 2022 году могут оказаться на 10-15% выше, в том числе благодаря большей господдержке ипотеки. Вместе с тем количество выданных ипотечных кредитов в 2022 году будет значительно уступать рекордным показателям 2020-2021 годов. Финансовая нагрузка на ипотечных заемщиков неуклонно растет. На первичном рынке жилья в среднем по РФ размер ежемесячного платежа по ипотеке превысил уровни 2019 года еще весной 2021-го, а на вторичном рынке – летом. Этот рост продолжается в обоих сегментах до сих пор. В случае дальнейшего повышения ЦБ ключевой ставки в 2022 году доступность ипотеки для населения снизится еще сильнее.
Таким образом, по итогам 2022 года, по нашим оценкам, объем выдач может составить 1,2-1,3 млн ипотек на сумму 4,2-4,4 трлн рублей, что на 20-25% меньше нынешних показателей. Однако погрешность прогноза остается значительной по причине неоднородности рынка и общей неопределенности переходного процесса, вызванного завершением госипотеки и ажиотажного спроса.
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