Общество

Волгоград вошел в пятерку худших городов по качеству жизни

Общество 06.01.2022 11:31
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06.01.2022 11:31


Аналитики финансового университета при правительстве РФ назвали российские города с самым высоким качеством жизни. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, лидерами по итогам 2021 года  стали Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар и  Махачкала. Волгоград вошел в десятку худших городов по качеству жизни, заняв 71-ое место из 75. Хуже ситуация только в Хабаровске, Астрахани, Барнауле и в Чите.
Так, Волгоград набрал лишь 54,4 итоговых баллов из 100 возможных. Для сравнения: Москва получила почти 80 баллов. По качеству жизни Волгоград обогнал даже Саратов, а Волжский – значительно его перегнал. Так, Волжский занял в исследовании 41-ое место, набрав 61,4 баллов.
В исследовании учитывались многочисленные факторы: деструктивное поведение населения, социальная конфликтность, уровень жизни, склонность жителей к миграции, культура, образование, медицина, ЖКХ, дорожное хозяйство, экология, удобство ведения бизнеса, тревожность. Меньше всего баллов Волгоград получил за ЖКХ и уровень жизни. Так, состояние ЖКХ было оценено всего в 39 баллов. Высокую оценку получил Волжский за дорожное хозяйство – 92 балла. При этом Волжский также вошел в число лучших городов по удобству ведения бизнеса.
Справка. В исследование учитывалась ситуация в городах с населением более 250 тысяч жителей. Оценка качества жизни по городам страны основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни. Данные о настроениях и оценках условий жизни населения были собраны при помощи социологических исследований, использованы также данные Росстата, Банка России и других открытых источников.


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