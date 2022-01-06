Волгоград вошел в пятерку худших городов по качеству жизни

В исследовании учитывались многочисленные факторы: деструктивное поведение населения, социальная конфликтность, уровень жизни, склонность жителей к миграции, культура, образование, медицина, ЖКХ, дорожное хозяйство, экология, удобство ведения бизнеса, тревожность. Меньше всего баллов Волгоград получил за ЖКХ и уровень жизни. Так, состояние ЖКХ было оценено всего в 39 баллов. Высокую оценку получил Волжский за дорожное хозяйство – 92 балла. При этом Волжский также вошел в число лучших городов по удобству ведения бизнеса.
Справка. В исследование учитывалась ситуация в городах с населением более 250 тысяч жителей. Оценка качества жизни по городам страны основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни. Данные о настроениях и оценках условий жизни населения были собраны при помощи социологических исследований, использованы также данные Росстата, Банка России и других открытых источников.