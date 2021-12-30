Под Волгоградом замерзший селянин угнал школьный автобус

Происшествия 30.12.2021 10:44
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30.12.2021 10:44
Угонщика школьного автобуса задержали полицейские в Иловлинском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне в райотдел полиции обратилась директор сельской школы с заявлением об угоне микроавтобуса «ГАЗ-322121», припаркованного возле учебного заведения.
Нарядом ДПС неподалеку от места первоначальной парковки был замечен застрявший в сугробе угнанный автомобиль, однако водителя в нем не оказалось. Через некоторое время был обнаружен и угонщик, спавший в одной из автомашин, стоящих возле школы. Им оказался 21-летний житель Дубовского района.
Полицейские установили, что в Иловлинский район мужчина приехал к своим знакомым, где употребил большое количество спиртного и отправился пешком домой в свой поселок. Однако в пути он промерз и, проходя мимо местной школы, решил воспользоваться припаркованным там микроавтобусом.
Проехав около 2 километров, он не справился с управлением, съехал с наезженной колеи и увяз в сугробе. После этого он вернулся к зданию образовательного учреждения и сел за руль другого стоящего там автомобиля, чтобы осуществить вторую попытку добраться домой. Но реализовать свой замысел не смог, так как согрелся в машине и уснул. Задержанный сознался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.
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