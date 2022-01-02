При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование. Поликлиника в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам.
Напомним, за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, подтвержденного при дальнейших исследованиях, осуществляется выплата в 1 тыс. руб., из которых 500 руб. получает врач, ответственный за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации (за исключением руководителя медорганизации), и еще 500 руб. (суммарно) - медицинские работники, назначившие диагностическое исследование в ходе или по результатам профосмотра и диспансеризации, своевременно выполнившие его и установившие диспансерное наблюдения за пациентом.