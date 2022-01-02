



Свыше 155,4 млн рублей будет направлено в 2022 году на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов. Распоряжение о распределении этих средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ. Волгоградская область получит на эти цели около 1,4 миллиона рублей.

Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше.При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование. Поликлиника в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам.Напомним, за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, подтвержденного при дальнейших исследованиях, осуществляется выплата в 1 тыс. руб., из которых 500 руб. получает врач, ответственный за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации (за исключением руководителя медорганизации), и еще 500 руб. (суммарно) - медицинские работники, назначившие диагностическое исследование в ходе или по результатам профосмотра и диспансеризации, своевременно выполнившие его и установившие диспансерное наблюдения за пациентом.